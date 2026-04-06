BancoEstado eliminará el cobro de $300 por transferencias desde la CuentaRut a otros bancos

A partir del próximo lunes, se confirmó una modificación estructural en las tarifas de la entidad estatal: BancoEstado dejará de cobrar la comisión de $300 por cada transferencia electrónica realizada desde la CuentaRUT hacia otras instituciones bancarias del país. El anuncio fue encabezado por el presidente de la corporación, Mario Farren.

Esta disposición, que entrará en vigencia el 15 de abril de 2026, es posible gracias a la consolidación del producto tras dos décadas de trayectoria. Para ese año, la herramienta financiera alcanzará los 15,5 millones de usuarios, cifra que, sumada a los avances tecnológicos internos, ha permitido una modernización digital completa de la institución.

La medida representa un beneficio directo para el presupuesto de los usuarios de este servicio, marca que actualmente lidera el ranking de Marcas Ciudadanas de Cadem. Según explicó Farren, la supresión de este cobro responde de forma fehaciente a una instrucción de la Presidencia para optimizar la calidad de atención a los usuarios.

En este contexto, el directivo resaltó que la iniciativa fortalece el objetivo de la entidad de situar la bancarización como un eje prioritario, promoviendo la inclusión dentro del circuito financiero formal. “El objetivo es hacerles la vida fácil a todos los chilenos usuarios del sistema financiero. Ese también es nuestro rol: ser líderes en empujar iniciativas que faciliten, acerquen y bancaricen y que beneficien a todos”, sostuvo el timonel de BancoEstado.

Desde la institución aclararon que ciertos cargos mantendrán sus costos actuales, específicamente los relacionados con giros en cajeros automáticos de otras redes, transacciones internacionales y la solicitud de reposición de la tarjeta física. Este avance profundiza el proceso de modernización de la CuentaRUT, que desde el año 2023 ya cuenta con costo cero en todas las operaciones efectuadas dentro del ecosistema propio de BancoEstado.

Dicho ecosistema gratuito contempla las transferencias entre clientes de la misma entidad y los retiros de dinero en su red de atención, que incluye sucursales, oficinas BancoEstado Express, puntos de CajaVecina y cajeros automáticos de la institución. La relevancia de este cambio se dimensiona en la masividad del producto, que hoy llega a 15,5 millones de personas, lo que equivale al 82% de la población de Chile.

Respecto al perfil de los usuarios, 5,5 millones son jóvenes menores de 35 años y aproximadamente 3 millones corresponden a adultos mayores de 60 años. La CuentaRUT representa el 54% de las cuentas vista vigentes en el territorio nacional, donde un 51,8% de los titulares son mujeres.

En términos de volumen, los clientes ejecutan mensualmente más de 28 millones de transferencias hacia la competencia. Durante el último ejercicio anual, el uso de estas operaciones digitales en la entidad anotó un incremento del 32%. A nivel general, BancoEstado gestiona el 52% de las compras con tarjeta de débito en el mercado local, y cerca de la mitad de las transacciones totales del país se canalizan por esta vía.

Este flujo operativo se sustenta en una amplia infraestructura física que ya opera con costo cero. La red dispone de más de 43 mil puntos de CajaVecina, donde se realizan 15,5 millones de giros cada mes. A esto se suman 2.500 cajeros automáticos de la entidad —cerca del 30% del total nacional— con 6,2 millones de retiros mensuales, además de 426 sucursales tradicionales y 120 oficinas Express distribuidas en todo Chile.

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