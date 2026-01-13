Banco Mundial proyecta un crecimiento del PIB de Chile de 2,2% para 2026 y de 2,1% para 2027

El Banco Mundial proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile de 2,2% para 2026 y de 2,1% para 2027.

En su “Global Economics Prospect”, la entidad señaló que “se espera que la demanda interna se recupere gradualmente a medida que la tasa de política monetaria converja hacia el rango neutral y la inflación vuelva a la meta".

"Se prevé que la inversión en la extracción de cobre y litio impulse el crecimiento, beneficiándose de la fuerte demanda del sector de las energías renovables a nivel mundial y, en especial, en China", indicaron.

Asimismo, mencionaron que "se espera que la menor demanda de materias primas por parte del sector inmobiliario chino compense en parte estas ganancias al frenar el crecimiento de las exportaciones".

PANORAMA REGIONAL

El Banco Mundial espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe aumente ligeramente, hasta alcanzar el 2,3%. En tanto, para 2027, se prevé un crecimiento de 2,6% para la región.

“Los riesgos para las perspectivas regionales siguen inclinándose a la baja. El aumento de las barreras comerciales, la menor demanda externa y una caída inesperada de los mercados mundiales de materias primas podrían limitar aún más el crecimiento y el margen de maniobra de las políticas”, afirmó la entidad.

