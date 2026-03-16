Perú desplaza a Chile y se convierte en el principal proveedor de uvas de EE.UU.

La uva chilena fue uno de los sectores exportadores que resintieron con fuerza el nuevo orden comercial que estableció el gobierno de Estados Unidos en 2025, con la aplicación de aranceles a productos que ingresan a ese mercado norteamericano.

Según consigna El Mercurio, este panorama implicó que el sector exportador de uvas de Perú, uno de los principales competidores de Chile en ese mercado, se viera beneficiado al convertirse en el principal proveedor de esta fruta para EE.UU.

De acuerdo a datos de la agencia gubernamental United States Trade Commission, EEUU importó unos US$1.363 millones en uvas peruanas durante 2025. Esta cifra implica un alza de 61% en comparación a los registros de 2024. En contraste, Chile totalizó US$ 830 millones en dicho período, es decir, una baja de 21% versus el año anterior.

De esta manera, Perú arrebató a Chile el liderazgo como principal proveedor de uvas en EEUU, puesto que los registros de esta agencia reflejaron que Chile había recuperado este sitial en 2023.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) aseguran que esta situación es una muestra de los resultados de la política nacional de Perú para potenciar sus industrias agrícola y exportadora.

El mayor gremio del agro afirmó que “Perú ganó participación en el mercado estadounidense gracias a fuertes inversiones en riego que han expandido el cultivo hacia nuevas zonas de menor costo (...). Además, la reciente inauguración del puerto de Chancay, orientado a Asia, liberó capacidad logística y frigorífica para abastecer a Estados Unidos. A ello se suman las condiciones agroclimáticas favorables registradas durante 2025”.

PANORAMA NACIONAL

En tanto, el panorama para Chile apuntaría a una temporada exportadora con volúmenes a la baja.

Según la última estimación del Comité de Uvas, para la temporada 2025-2026 está previsto que Chile despache al mundo 62,2 millones de cajas de 8,2 kg de uvas. Este volumen representaría una caída de 8,4% respecto a los embarques anotados en la campaña 2024-2025. Los embarques a Norteamérica, el principal mercado de las uvas chilenas, disminuirían un 12% frente a la temporada anterior.

No obstante, actores del rubro frutícola chileno restan dramatismo a este panorama que posiciona a Perú como el nuevo principal proveedor de uvas a EE.UU. “No es que salieron a comprar más porque sí (...). Lo que ocurrió fue que California produjo un poco menos a lo estimado, y tuvieron que complementar ese volumen menor con las uvas peruanas”, dijo Rafael Rodríguez, presidente de Uvanova y asesor frutícola.

Por otra parte, Rodríguez aseguró que la expectativa de menor volumen en los embarques de uva chilena podría beneficiar al sector: “Podría llevar a que los precios se corrijan un poco al alza”, indicó.

En el rubro también señalan que la industria local se encuentra en un período de ajuste de sus volúmenes, en medio de un recambio varietal, por lo que era previsible una disminución en los envíos de uvas al mercado norteamericano.

A su vez, Cristián Allendes, fundador de Agrícola La Hornilla y presidente de la exportadora Gesex, señaló que en el corto plazo la uva chilena tendrá un momento favorable en Estados Unidos. “Esta temporada Perú terminó un poco antes, por lo tanto, no hay presión para los envíos a ese mercado (...). También hubo problemas climáticos en Sudáfrica e India. Esto ha llevado a que los mercados estén bien expectantes sobre la uva chilena, que debería llegar a mediados de marzo y abril”, dijo.

En ese contexto, Allendes indicó que las variedades blancas deberían reflejar un mejor desempeño en desmedro de las rojas, debido a la alta demanda por las uvas blancas en mercados como EE.UU. y otros destinos del mundo.

De todos modos, el expresidente de la SNA aseguró que los productores chilenos deben considerar algunos riesgos para los despachos a EE.UU. “El primer tema es con los aranceles del 10%, que es muy fuerte para los agricultores. Puede significar más o menos US$ 2,5 o a veces más por caja (...). Si produces 3.000 cajas por hectárea, son US$ 7.500 el impacto del arancel por hectárea. Es mucha plata, que puede ser toda la utilidad de un agricultor”, sostuvo.

En el sector aseveran que aún persiste incertidumbre sobre la política arancelaria de Donald Trump. Pese a que se mantuvo el cobro de la tarifa de 10% para la uva chilena, indican que siguen alerta a potenciales cambios, luego del anuncio que realizó el mandatario estadounidense para subir de 10% a 15% su nuevo arancel global a fines de febrero.

Allendes también señaló que hay preocupación por eventuales congestiones en los puertos de la costa este de EE.UU., como Filadelfia, Holt y Wilmington, donde llega el 70% de la uva chilena para fumigarse e ingresar a este mercado. “Se está demorando en entregar las cargas, así como también en fumigar, lo que produce tacos en los puertos que solo se traducen en afectaciones a la calidad de la fruta”, dijo. A ello se suman los recargos que están implementando las navieras a los exportadores, por lo que el valor de los fletes se está encareciendo.

UVA PERUANA CON ACENTO CHILENO

En la industria afirman que parte del éxito de Perú en el mercado de las uvas se explica por los chilenos. “El negocio de la uva en Perú lo hicieron los chilenos, los asesores son chilenos, el principal productor era chileno antes de venderse a un grupo árabe (...). Es divertido, pero es como si hubiéramos hecho un copy paste de lo que se hizo en Chile para desarrollar ese negocio en Perú”.

Según los datos de la oficina comercial PromPerú, entre los 10 principales exportadores de uva peruana se encuentran empresas que tuvieron pasado o que poseen presencia de chilenos en estas empresas.

El mayor exportador de uva peruana es Sociedad Agrícola Rapel, perteneciente a la empresa Verfrut, compañía fundada por el empresario chileno Romano Vercellino Dellafiori, y que en 2024 fue adquirida por Unifrutti Group —que forma parte del holding de inversiones ADQ de Abu Dabi—. Verfrut se expandió a Perú en 2011 para ingresar al mercado de las uvas en la zona de Piura.

También figura la firma El Pedregal, fundada por el chileno Eugenio Lira y su socio peruano Manuel Macedo. Ambos se conocieron en Chile, cuando Macedo llegó al país para emprender en el rubro agrícola en la Región de Coquimbo, donde le recomendaron contar con la asesoría de Lira.

En el listado igualmente destaca Pura Fruit, perteneciente a la sociedad de inversión Costa Verde, que tiene como socios a las familias Cueto y Piñera. Esta firma posee 1.200 hectáreas en el distrito de Piura.

En 2021, Pura Fruit y Gesex firmaron una alianza para convertirse en uno de los principales productores de uva de Perú.

Cristián Allendes aseguró que ahora en la industria peruana hay menos capitales chilenos, puesto que han llegado como inversores algunos fondos de inversión dado el potencial que posee este mercado. “Perú ha andado bien y la uva es muy buena. Pero esperamos que la industria no siga creciendo mucho, porque consideramos que la oferta ya es suficiente para mantener bien abastecidos los mercados. Pero si sigue creciendo, ocurrirá una sobreoferta y eso hará que los precios bajen para todos”, señaló.

Sumado a Unifrutti, en el listado de los principales exportadores están: la firma española Atitlan en Ecosac, el fondo internacional Vanguard Group en Los Olivos de Villacuri; la californiana Frutura en Agrícola Don Ricardo y el Grupo Hame de Guatemala en Agrícola Drokasa.

PURANOTICIA