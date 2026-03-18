Banco estadounidense JP Morgan alerta riesgo fiscal en plan de Kast por estabilización de combustibles

El banco estadounidense JP Morgan volvió a analizar las cuentas fiscales de Chile. En su último informe, advirtió que “la tan alabada disciplina fiscal de Chile se está desmoronando”, tras constatar que por tercer año consecutivo el déficit presupuestario superó lo previsto.

El documento, titulado “Chile: Kast hereda tres años de incumplimientos de los objetivos fiscales”, subraya que los desajustes se produjeron sin crisis externas ni internas que los justificaran. Y aunque la deuda cerró en 41,7% -por debajo del umbral prudencial del 45%-, la entidad remarcó que ello se debió “enteramente a factores transitorios, no a la consolidación fiscal”.

Según publica La Tercera, la mirada se dirige ahora al nuevo gobierno. JP Morgan observa con recelo las medidas de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “En nuestra opinión, la aritmética fiscal es ajustada, y tres años de promesas incumplidas han dejado poco margen de error”, advierte.

El banco analiza la llamada “Ley de Reconstrucción Nacional”, que agrupa reformas tributarias y ajustes de gasto. De acuerdo con el informe, “revela el alcance completo de la estrategia de Kast-Quiroz: una reestructuración tributaria (…) compensada por una compresión del gasto (…) y amortiguada por un estímulo de la demanda a corto plazo”.

La lógica, dice JP Morgan, “es coherente y la secuencia política (…) es astuta”, aunque insiste en que “la aritmética fiscal es ajustada”.

Uno de los puntos más sensibles es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). El reporte lo califica como “una hemorragia fiscal” que añade un riesgo exógeno capaz de desplazar recursos de la reconstrucción.

La advertencia coincide con los cálculos del Ejecutivo: con el petróleo sobre los US$100 por barril, el país podría gastar hasta US$3.000 millones en total. “Ya estamos gastando más de US$50 millones de dólares por semana”, reconoció Quiroz en La Moneda.

El ministro, consciente de la presión, abrió la puerta a cambios: “Tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas, y como las propuestas hay que discutirlas, hay que escuchar”. La oposición, en tanto, acusa al gobierno de querer terminar con el Mepco.

En medio de la tensión fiscal y política, JP Morgan deja claro que el margen de maniobra es estrecho y que cualquier error puede costar caro.

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