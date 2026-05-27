Precios de las bencinas registrarán una leve baja y el diésel caerá con fuerza a partir de este jueves

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrán los combustibles a partir de este jueves 28 de mayo.

Expertos habían anticipado una importante alza en el precio de las bencinas, sin embargo, los valores se mantuvieron casi intactos, incluso bajando, mientras que el petróleo diésel experimentará una importante caída de 65 pesos.

VARIACIONES

Gasolina de 93 octanos: -0,3 pesos por litro

Gasolina de 97 octanos: -0,4 pesos por litro

Diésel: -65 pesos por litro

Gas licuado de uso vehicular: +37,3 pesos por litro

Kerosene (parafina): 0 pesos por litro

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

PURANOTICIA