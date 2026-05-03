Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

Banco Estado informó que sus plataformas se encuentran funcionando con total normalidad, ante la alerta de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) sobre una posible “actividad maliciosa” en diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios públicos.

Mediante un comunicado, desde el banco manifestaron que "ante información difundida en medios públicos por uso de datos sensibles derivados de un eventual ciberataque a instituciones públicas, BancoEstado informa a sus clientes que sus plataformas y servicios se encuentran operando con total normalidad".

Adicionalmente, dieron a conocer que "no hay afectación en los servicios, exposición de datos de clientes -personas naturales, empresas o instituciones- o alteración de información relativa a cuentas o transacciones".

De todas formas, recomendaron a sus clientes "mantener en resguardo sus datos personales".

Asimismo, desde la ANCI, dieron tres recomendaciones para proteger la información.

Por un lado, estar atentos a contactos en que soliciten información personal, credenciales o enlaces no solicitados; evitar compartir información sensible en comunicaciones no solicitadas; y actualizar contraseñas en caso de que sea necesario.

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