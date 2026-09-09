Banco Central recorta proyección de crecimiento para 2026 y eleva la de 2027 y 2028

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2026, difundido este miércoles por el Banco Central, volvió a recortar su proyección de crecimiento para la economía chilena durante este año, aunque elevó sus estimaciones para 2027 y 2028, principalmente por el impacto esperado de la ley de reconstrucción nacional.

Según el instituto emisor, durante 2026 se conjugan una mayor debilidad del gasto interno, los efectos negativos de factores climáticos en distintos sectores durante el tercer trimestre y una menor producción minera.

Este escenario llevó al Banco Central a reducir el rango de crecimiento del PIB para este año desde 1,0%-1,75% a 0,25%-0,75%.

En cuanto a los principales componentes de la demanda, el consumo y la inversión cerrarían 2026 con variaciones anuales de 1,7% y -0,3%, respectivamente, frente al 2,2% que se proyectaba para ambos indicadores en el IPoM de junio.

MAYOR IMPULSO DESDE 2027

El escenario central del Banco Central incorpora la aprobación de la ley de reconstrucción. Según el organismo, esta iniciativa generaría un estímulo relevante para la inversión a partir del próximo año, complementando otras medidas de fomento a este componente del gasto implementadas durante los últimos años.

El mayor dinamismo de la inversión, a su vez, contribuiría a mejorar el mercado laboral y la confianza, lo que permitiría apuntalar el consumo privado.

En términos generales, la proyección del instituto emisor contempla alrededor de 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028 como consecuencia de la ley. Sin embargo, el Banco Central advierte que el proceso de implementación de la normativa podría generar un impulso macroeconómico diferente al contemplado en el escenario central.

Con esto, el organismo espera que a partir de 2027 la economía retome mayores tasas de expansión, considerando además que se irían disipando los factores de oferta que afectaron la actividad durante este año y que no se producirían disrupciones significativas asociadas a eventos climáticos.

En este contexto, el Banco Central proyecta un crecimiento del PIB de entre 2% y 3% en 2027 y de entre 2,25% y 3,25% en 2028. En el IPoM de junio, los rangos estimados eran de 2%-3% y 1,75%-2,75%, respectivamente.

En el escenario central, tanto la inversión como el consumo privado retomarían tasas de expansión más elevadas durante los próximos dos años.

La inversión crecería 8,1% en 2027 y 7,1% en 2028, frente a las proyecciones de 5,0% y 3,2% realizadas en junio. En tanto, el consumo privado aumentaría 2,1% en 2027 y 2,7% en 2028, por sobre las estimaciones previas de 2% y 2,2%, respectivamente.

INFLACIÓN

En materia de precios, la proyección de inflación total se mantiene algo por encima de 4% para fines de 2026, mientras el Banco Central mantiene su estimación de que esta convergerá hacia niveles del orden de 3% durante el segundo trimestre de 2027.

Para la inflación subyacente, en tanto, las estimaciones se mantienen en torno al 3% durante gran parte del horizonte de proyección.

PURANOTICIA