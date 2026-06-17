Banco Central recorta proyección de crecimiento para 2026: PIB se expandirá entre 1% y 1,75%

El Banco Central dio a conocer este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, documento en el que redujo la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 respecto de la estimación entregada en marzo.

El informe fijó un rango de crecimiento de entre 1% y 1,75% para 2026, por debajo de la proyección anterior, que se ubicaba entre 1,5% y 2,5%.

Esta revisión responde, en gran medida, a la sorpresa negativa registrada durante el primer trimestre, destacando especialmente la contracción prevista para la minería.

En tanto, para 2027, el Banco Central elevó su rango de proyección a entre 2% y 3%, desde el 1,5%-2,5% estimado en marzo, impulsado por un mejor desempeño de la inversión.

Para 2028, la proyección se ajustó a un rango de 1,75% a 2,75%, frente al 1,5%-2,5% contemplado anteriormente.

El IPoM de junio también destacó que "la inflación aumentó con rapidez en los últimos meses, impulsada por el alza en los costos que causó el conflicto en Medio Oriente, tal como se proyectó en marzo".

De acuerdo con el informe, "la inflación total y la inflación subyacente (sin volátiles) se han comportado según lo previsto, dando cuenta de que la economía ha ido absorbiendo adecuadamente el shock del precio del petróleo".

Por ello, el organismo proyecta una inflación levemente mayor hacia fines de este año y estima que la variación anual del IPC retornará a valores cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027.

Cabe recordar que este martes, el organismo presidido por la economista Rosanna Costa decidió mantener la tasa de interés referencial en 4,5%, en el marco de la Reunión de Política Monetaria de junio.

PURANOTICIA