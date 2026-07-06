Banco Central: deuda del Gobierno alcanza el 41,1% del PIB en el primer trimestre de 2026

El Banco Central informó, a través de las Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026, que la deuda del Gobierno general aumentó en 0,9 puntos porcentuales, alcanzando el 41,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el organismo, este incremento estuvo asociado a nuevas colocaciones de títulos de deuda emitidos tanto en el mercado local como en el externo.

En el caso de las empresas no financieras, el indicador de deuda llegó al 90,3% del PIB, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, explicado principalmente por un mayor endeudamiento externo.

Por su parte, la deuda de los hogares registró un crecimiento de 1,4% en comparación con el cierre del año anterior, impulsada principalmente por el aumento de la deuda bancaria hipotecaria. No obstante, medida como porcentaje del PIB, se ubicó en 45,9%, lo que representa una disminución de 0,3 puntos porcentuales frente al cierre previo.

Respecto de las posiciones financieras netas, es decir, la diferencia entre los activos financieros y los pasivos, el Banco Central indicó que la economía chilena redujo su posición deudora frente al resto del mundo en 0,5 puntos porcentuales, situándola en 18,7% del PIB.

A nivel sectorial, este resultado respondió principalmente a una menor posición deudora de las sociedades financieras y del Gobierno. En contraste, los hogares y las empresas no financieras registraron un leve deterioro en sus posiciones financieras netas.

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