SII advierte que más de un millón de contribuyentes adeudan $553 mil millones por préstamo solidario

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que aproximadamente un millón de contribuyentes que solicitaron el préstamo solidario del Estado durante la pandemia, en 2020 y 2021, no realizaron su declaración anual dentro del plazo establecido para reintegrar los montos otorgados, pese a haber registrado ingresos durante esos periodos.

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que se encuentren en esta situación deberán reintegrar las cuotas del préstamo solidario que quedaron impagas debido a la falta de declaración de impuestos, correspondientes a uno o más periodos.

En este contexto, el SII hizo un llamado a este grupo de contribuyentes para que presenten las declaraciones de renta de los años que tienen pendientes antes de fines de agosto, con el objetivo de evitar cobros posteriores.

De esta manera, quienes adeuden cuotas del préstamo debido a la falta de declaración en alguno de los periodos correspondientes tienen hasta fines de agosto para regularizar su situación, presentando las declaraciones de impuestos respectivas a través del sitio web del SII y utilizando la propuesta preparada para ello.

Una vez cumplido ese plazo, el SII informará por correo electrónico cuando estén disponibles para consulta en sii.cl el valor de las cuotas adeudadas correspondientes a la respectiva Operación Renta. El pago podrá realizarse a través del propio sitio web del SII, de la Tesorería General de la República (TGR) o en las entidades bancarias autorizadas, mediante el correspondiente cupón de pago.

¿QUIÉNES DEBEN PAGAR?

El SII afirmó que 1.073.590 personas no cumplieron con alguna de sus declaraciones de impuestos, requisito obligatorio para el reintegro de este beneficio, en uno o más periodos entre 2022 y 2026. Este grupo, que además registró ingresos durante el año tributario correspondiente, acumula una deuda superior a $553 mil millones.

A partir de septiembre, estas personas comenzarán a recibir los respectivos boletines de cobro, con el correspondiente reajuste y cálculo de intereses.

De todas formas, el servicio aclaró que si una persona no tuvo ingresos en alguno de los años en que le correspondía pagar una cuota, esta no será cobrada, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Esto se debe a que el monto de cada cuota no podía superar el 5% de los ingresos obtenidos durante el año no declarado, reajustado según el IPC correspondiente.

La normativa estableció que el beneficio, destinado a apoyar a las personas frente a las consecuencias de la pandemia del Covid-19, debía ser pagado en cuatro cuotas anuales a través del proceso de declaración de renta.

La primera cuota correspondía al 10% del monto total solicitado, mientras que las tres restantes equivalían a un 30% del total cada una.

Cada pago anual no podía superar el 5% de los ingresos obtenidos durante cada año. Si, debido a la aplicación de este límite, después del pago de la cuarta cuota aún quedaba un saldo pendiente por reintegrar, la ley estableció que dicho monto sería condonado.

RETENCIONES Y ABONOS

Con el objetivo de facilitar el pago de las cuotas anuales asociadas al beneficio mediante la declaración de renta, también se estableció la obligación, tanto para trabajadores dependientes e independientes como para empresarios individuales, de someterse a una retención adicional del 3% mensual de sus impuestos.

Si producto de estas retenciones se generaban excedentes después del pago de la cuota correspondiente, el contribuyente podía abonarlos a las cuotas siguientes o solicitar su devolución durante la misma Operación Renta.

En total, 1.857.380 RUT únicos solicitaron el préstamo solidario en 2020 y/o 2021, por un monto total superior a $2 billones nominales.

Entre 2022 y 2026, 127.946 personas registraron el pago total del beneficio, por un monto superior a $953 mil millones nominales.

Por otro lado, 427.938 contribuyentes que cumplieron cada año con el pago de las cuotas del préstamo solidario a través de su declaración de renta quedaron con un saldo pendiente total cercano a $184 mil millones, monto que fue condonado de acuerdo con lo establecido por ley.

PURANOTICIA