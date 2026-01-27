Banco Central decide mantener la tasa de interés en 4,5% y anticipa que la inflación "en el corto plazo será menor a la prevista"

El Consejo del Banco Central (BC) decidió por unanimidad mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, en línea con lo anticipado por el mercado y recomendado por el Grupo de Política Monetaria.

La medida marca una pausa en el ciclo de recortes iniciado en 2025, cuando se concretaron dos bajas, la última en diciembre.

La entidad, presidida por Rosanna Costa y con la reciente incorporación de Kevin Cowan en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, explicó que “la inflación total y subyacente registraron en diciembre variaciones anuales de 3,5 y 3,3%, respectivamente”, destacando la caída en bienes.

Las expectativas inflacionarias a dos años se mantienen en 3%, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la de Operadores Financieros.

El BC señaló que “la inflación en el corto plazo será menor a la prevista en diciembre” y que evaluará sus implicancias en el IPoM de marzo.

Reafirmó además su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años.

En el plano externo, el banco destacó el mayor impulso de la economía estadounidense, cuyo crecimiento en el tercer trimestre superó las proyecciones de mercado, y el alza del precio del cobre, que se ubica por encima de los niveles de la reunión anterior.

Sin embargo, advirtió que factores geopolíticos, fiscales y financieros profundizan los riesgos del escenario global.

El comunicado añadió que las condiciones financieras se han deteriorado en Estados Unidos, mientras mejoran en economías emergentes, especialmente en América Latina.

Desde diciembre, los mercados bursátiles han registrado alzas y varias monedas se han apreciado frente al dólar.

En el ámbito interno, las tasas nominales muestran movimientos acotados, reduciendo el diferencial con Estados Unidos.

El peso se ha apreciado y el crédito se mantiene estable, con mayor demanda en el área inmobiliaria, según la Encuesta de Crédito Bancario del cuarto trimestre de 2025.

Respecto a la actividad, el Imacec de noviembre registró caídas de 0,6% en el total y 0,5% en el no minero, principalmente por servicios empresariales y transporte, mientras el comercio mostró una expansión mensual.

El BC estimó que varios de los factores negativos fueron transitorios y que los indicadores de consumo e inversión sugieren un crecimiento en línea con lo esperado.

