Aseguradoras aumentan el precio del SOAP tras implementación de los ajustes exigidos en el marco de la nueva Ley Jacinta

Las asegurados incrementaron el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunciara la implementación de los ajustes exigidos en el marco de la nueva Ley Jacinta.

Un SOAP barato podía rodear los $4.500 o llegar a los $5 mil, ahora, ya se puede encontrar opciones desde montos como $7.900, $8.790 o incluso $9.290 para automóviles, station wagon y jeep. En el caso del SOAP de Bomberos, el valor base pasó a $7.990.

En el sector de las motocicletas, mientras que el año pasado el SOAP para estos vehículos en una reconocida empresa de seguros salía $37.890, ahora tiene un valor $65.480, según consigna radio Biobío.

Las modificaciones en estos precios se dan tras la aplicación de la Ley Jacinta que, entre otras cosas, duplica las coberturas del SOAP: en el caso de muerte, incapacidad permanente total y gastos médicos hospitalarios, pasando de 300 UF a 600 UF.

En cuanto a la incapacidad permanente parcial, el seguro pasa de cubrir 200 UF hasta 400 UF. También se reduce de 10 a 7 días hábiles el pago de indemnización por fallecimiento.

Desde la Asociación de Aseguradores de Chile, el gerente general, Marcelo Mosso Gómez, adelantaba que el aumento de los beneficios “también tiene su consecuencia respecto al precio”.

“Nosotros como asociación gremial no nos podemos referir a eso. No podemos tampoco saber cómo las compañías se van a comportar (…) este es un mercado tremendamente competitivo. Hemos visto que las pólizas del SOAP han mantenido relativamente estable su precio en pesos a pesar de la inflación en los últimos ocho años, lo cual significa que este es un mercado que se hace cargo de esta competencia y de alguna forma, tarifica en función de ello”, mencionó.

PURANOTICIA