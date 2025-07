Arancel del 50% afectaría al cobre refinado, principal producto de exportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea aplicar aranceles del 50% al cobre refinado, en un esfuerzo amplio por fortalecer la producción estadounidense de uno de los materiales más utilizados por el mundo.

La información, que de confirmarse afectaría al principal producto de exportación de Chile a EEUU, fue publicada por el medio Bloomberg, que cita a fuentes familiarizadas con el anuncio de Trump, efectuado el miércoles pasado, de imponer el arancel desde el 1 de agosto, pero sin entrar en detalles.

Bloomberg recalcó que el cobre refinado representa la mayor categoría del metal que importa Estados Unidos, e incluirlo en la lista arancelaria tendrá amplias repercusiones.

También consignó que el cobre es vital para las redes eléctricas, la construcción, la fabricación de automóviles y la electrónica de consumo.

Los productos semiacabados también se verían afectados por los gravámenes. Sin embargo, las medidas aún no han sido formalizadas y no deben considerarse definitivas hasta que no sean anunciadas oficialmente por Trump, enfatiza Bloomberg.

El miércoles pasado, el presidente Trump confirmó que el arancel del 50% a las importaciones de cobre entrará en vigor el próximo 1 de agosto. La medida fue anunciada a través de su red Truth Social, donde argumentó que el metal tiene un rol estratégico en sectores como defensa, tecnología y transición energética.

Trump señaló que la decisión se adoptó tras una “rigurosa evaluación de seguridad nacional” y destacó que el cobre es esencial para la fabricación de semiconductores, aeronaves, baterías, sistemas de radar y armas hipersónicas. Además, afirmó que es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa.

El mandatario justificó el gravamen como una forma de fortalecer la industria nacional del cobre y revertir lo que calificó como “la insensatez” de administraciones anteriores.

