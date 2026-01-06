Aprobación ambiental de proyectos alcanza récord histórico de US$ 41.530 millones en 2025

En 2025, el Servicio de Evaluación ambiental y las comisiones de evaluación ambiental regionales aprobaron proyectos por 41.530 millones de dólares, lo que constituye el mayor monto de inversión aprobado en un año calendario, desde que se tiene registro en 1993.

La directora ejecutiva del Servicio, Valentina Durán, afirmó que “esto da cuenta del trabajo riguroso, permanente y coordinado del SEA, realizado durante estos cuatro años con los organismos públicos, sumado al compromiso de los titulares por presentar mejores proyectos, con mejores antecedentes, y una ciudadanía activa que hoy puede acceder a participar de manera más informada".

"Estos esfuerzos, junto con la modernización tecnológica sin precedentes que hemos iniciado, contribuyen a agilizar los procesos manteniendo un estándar alto de protección ambiental y permiten certificar que los proyectos cumplen con la normativa ambiental y que se hacen cargo de sus impactos ambientales significativos, desde la construcción hasta su cierre", enfatizó.

Las cifras de cierre del año incluyen las evaluaciones del mes de diciembre, período en que se calificaron favorablemente 38 proyectos en 13 regiones del país por un monto de inversión de 6.731 millones de dólares.

Solo el año 2013 se superaron los 30.000 mil millones de dólares (32.783 millones de dólares). Las siguientes dos cifras más altas fueron en 2016 con 28.146 millones de dólares y 2012 con 27.640 millones de dólares.

Con estos números, desde el inicio del gobierno a la fecha, el SEA ha superado los 90 mil millones de dólares de proyectos aprobados.

DETALLE DE LAS CIFRAS

Los sectores productivos que más han aprobado proyectos en monto de inversión en 2025 son: Energía con 19.669 millones de dólares en 124 proyectos; Minería con 9.131 millones de dólares en 41 proyectos; Otros, con 3.653 millones de dólares en 33 proyectos e Inmobiliario con 3.524 millones de dólares en 79 proyectos.

Las regiones con mayor inversión aprobada son: Antofagasta (11.874 millones de dólares), con 37 proyectos; la Región Metropolitana (7.485 millones de dólares), con 66 proyectos y la región de Atacama (6.804 millones de dólares), con 30 proyectos.

Respecto de los porcentajes de aprobación de proyecto según sector productivo, destaca Energía, con un monto de 19.669 millones de dólares, que corresponde al 47,3% de la inversión total y Minería, con 9.131 millones, que alcanza un 21,9%.

En cuanto a la variación respecto del año anterior, se observa que el 75% de los sectores productivos aumentaron su inversión por sobre el 50%, en comparación con el año 2024. Destaca el crecimiento de más de 8.463 millones en Energía en 2025 y el aumento de 6.458 millones de dólares en Minería, en el mismo período. La inversión total del 2025 presentó una variación al alza del 92%.

Los resultados, han ido aparejados con la disminución de los plazos en la evaluación ambiental entre un 20% y un 30% de grandes proyectos, gracias al trabajo del Servicio de Evaluación Ambiental, que además ha lanzado recientemente un Plan de Modernización Tecnológica que fortalece la evaluación ambiental para los próximos 15 años.

En 2025 se han aprobado 356 proyectos. Entre ellos importantes iniciativas como la Planta de Hidrógeno y Amoniaco Verde – Volta (2.500 millones / Antofagasta); las modificaciones a Minera Escondida (2.351 millones / Antofagasta); la Línea 9 de Metro (1.946 millones / RM); la Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal-Lo Aguirre (1.480 millones / Interregional), y la Modernización de la Fundición Paipote (1.378 millones / Antofagasta).

