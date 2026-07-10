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Alerta por estafas: CMF denuncia a cuatro entidades que simulan ser fiscalizadas y piden pagos anticipados para dar créditos

Alerta por estafas: CMF denuncia a cuatro entidades que simulan ser fiscalizadas y piden pagos anticipados para dar créditos

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El organismo regulador acusó ante el Ministerio Público a empresas falsas e imitadoras que operan en internet y redes sociales, por lo que llamó a la ciudadanía a verificar los sitios oficiales antes de contratar productos financieros.

Alerta por estafas: CMF denuncia a cuatro entidades que simulan ser fiscalizadas y piden pagos anticipados para dar créditos
Viernes 10 de julio de 2026 10:18
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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta dirigida a usuarios y al público en general por la existencia de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web y redes sociales, aparentando estar supervisadas por el organismo, pese a no estar inscritas ni autorizadas para operar.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de la CMF, estas entidades solicitan pagos anticipados a las personas interesadas en acceder a un crédito, utilizando una apariencia que podría inducir a error respecto de su regulación.

Ante esta situación, la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa en contra de las siguientes entidades:

  • Crediservicios Financieros o CrediSerfinan, que operan a través de Facebook e Instagram.
  • Roble Capital, imitadora de Asesorías e Inversiones Gran Roble SpA.
  • ICR Capital Cooperativa de Ahorro y Crédito, imitadora de ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
  • V3 Chile Administradora S.A., imitadora de Administradora V3 S.A..

La comisión recordó que las personas pueden consultar en el sitio web de Alerta de Fraudes de la CMF si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros se encuentra fiscalizada por el organismo.

Asimismo, en esa plataforma también es posible revisar las alertas emitidas por la CMF y por entidades extranjeras sobre empresas o actividades no reguladas, además de acceder a recomendaciones para proteger a inversionistas, asegurados y clientes del sistema financiero frente a posibles fraudes.

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