Alerta económica: Morosidad en Chile escala a su nivel más alto en dos años con más de 4 millones de deudores

Un total de 4.011.868 personas se encuentran actualmente con compromisos financieros impagos en el país. Así lo reveló el más reciente informe de morosidad correspondiente al primer trimestre de 2026, documento elaborado de manera conjunta por la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax. Esta cifra representa el volumen más abultado de deudores desde el primer trimestre del 2024, periodo en el cual se registraron 4.045.945 afectados.

Al analizar la proporción de individuos con compromisos vencidos frente a la población mayor de 18 años, la tasa de morosidad se situó en un 25,2%. Este indicador se mantuvo exactamente igual al porcentaje observado durante el cuarto trimestre del 2025.

En términos monetarios, el volumen total de la deuda morosa escaló hasta los US$10.828 millones, una suma que equivale a un 2,93% del PIB nacional. Si se compara con el mismo lapso de hace un año, este monto experimentó un alza de un 15% en doce meses, traduciéndose en US$1.412 millones adicionales. Con estos resultados, el indicador anota su nivel más alto desde el reporte emitido al tercer trimestre del 2021, cuando se reportaron US$11.161 millones.

Tras encadenar alzas por cuatro trimestres consecutivos, la mora promedio llegó a $2.514.194. Este valor no solo refleja que en doce meses la mora promedio subió 7,1%, sino que además tocó su monto más alto desde el último trimestre del 2021, fecha en la que se ubicó en $2.538.566.

Los autores del informe resaltan que, al observar la distribución de las personas en mora, la mayor concentración aún se ubica en los tramos intermedios. Específicamente, el 64,7% de los casos de morosidad se agrupa en el rango que va principalmente entre $100 mil y $3 millones.

Pese a lo anterior, el crecimiento más dinámico se produce en los niveles más altos de endeudamiento. Durante el último año, quienes mantienen obligaciones superiores a $3 millones aumentaron 10,7%, registrando el mayor incremento entre todos los tramos de mora. En la vereda opuesta, las personas con compromisos pendientes menores o iguales a $100 mil disminuyeron 3,7% en doce meses.

Como conclusión, el análisis constató que el número de personas con deudas impagas aumentó en todos los grupos socioeconómicos al comparar el último trimestre del año pasado y el del primero del año. El mayor incremento se evidenció en los segmentos más vulnerables: mientras el grupo ABC1 anotó un +0,4%, las alzas continuaron con el C2 (1,1%), C3 (1,1%), D (1,3%) y finalmente el estrato E (1,4%).

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