Ahorro de 20%: caída del dólar impulsa reservas de viajes al extranjero y destinos más largos

Las agencias de viajes informaron que los consumidores han comenzado a revisar paquetes de viajes fuera del país por más días ante los ahorros estimados por el efecto del tipo de cambio.

Según informa El Mercurio, luego de que el dólar cerró en $857 el viernes pasado, su nivel más bajo desde septiembre de 2023, ante la escalada del precio del cobre y una menor incertidumbre, se configuró un escenario favorable para el turismo en el extranjero.

Hugo Avilés, marketing manager de Viajes Falabella, asegura que actualmente un viajero puede percibir un “ahorro real de entre un 15% y un 20% en pesos chilenos al adquirir paquetes a destinos como Miami o Cancún”. El ejecutivo indica que este alivio permite que “destinos que antes se veían lejanos vuelvan a estar al alcance de los chilenos”.

Desde Despegar, Bernardita Urbina, gerenta de Ventas, señala que, aunque el ahorro se mueve entre un 10% y 15%, el impacto real está en que el presupuesto vuelve a alcanzar: “Ese margen permite sumar noches, subir categoría de hotel o volver a mirar destinos que habían quedado fuera del presupuesto hace un año”.

En tanto, Guillermo del Castillo, gerente de data & analytics de Cocha, sostiene que para estimar el ahorro real se debe considerar el tipo de cambio con la inflación local y la variación de los pasajes. Bajo ese análisis, el ahorro real promedio sería entre “8% y 10% respecto a 2025”.

Agrega que si bien se observan ahorros interanuales de hasta 20% en tickets aéreos para vuelos con destinos a Brasil o Madrid, en otros destinos este efecto no se ha percibido: “Londres y Buenos Aires se han mantenido relativamente estables”, dice Del Castillo.

En la industria aseguran que la caída del dólar debería reflejar una fuerte inclinación hacia la reserva de paquetes que consideren los vuelos y la estadía en hoteles, en lugar de reservar estos servicios por separado.

Urbina, de Despegar, explica que ya se observa una preferencia por paquetes completos para “congelar el precio en pesos y reducir la exposición a nuevas variaciones del dólar”, dado que “el viajero busca certeza”.

Del Castillo señala que lo anterior responde a una tendencia a nivel global en la industria turística: “Privilegiar la compra empaquetada por sobre las compras individuales”.

A su vez, Hugo Avilés señala que como los servicios de hoteles o tours se transan en dólares, “el impacto de la baja del tipo de cambio es mucho más notorio y beneficioso cuando se adquiere el conjunto de servicios en pesos chilenos”.

NUEVOS DESTINOS

Pese a que Brasil sigue siendo uno de los destinos favoritos de los chilenos, con la caída del dólar los viajeros han ampliado sus búsquedas.

En Viajes Falabella aseguran que las búsquedas hacia Europa han aumentado entre un “25% a 30%, con París, Roma, Lisboa y Madrid liderando”. Sin embargo, la firma indica que el Caribe sigue siendo una de las principales preferencias, con Aruba y Curazao que ahora están “mucho más al alcance del presupuesto nacional”.

Urbina suma a Jamaica como una de las alternativas que gana terreno con un dólar más bajo.

