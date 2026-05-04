Actividad económica sorprende con un nuevo retroceso: Imacec de marzo cayó -0,1%

De acuerdo con los datos revelados por el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) experimentó un retroceso de -0,1% durante marzo de 2026, al contrastarlo con el mismo periodo del ejercicio previo. Por su parte, al observar la serie desestacionalizada, el indicador exhibió un alza de 0,3% tanto en la medición de doce meses como frente al mes inmediatamente anterior. Cabe destacar que este lapso contó con un día hábil adicional en comparación a marzo de 2025.

El desempeño de la economía nacional se posicionó exactamente en el centro de las proyecciones que manejaba el mercado. Los analistas anticipaban un rango que iba desde una contracción de -0,8% hasta una expansión de 1,0%, estimaciones que se habían ajustado luego de conocerse que el Índice de Producción Industrial anotó un -3,4% en el tercer mes del año.

La merma general del indicador encontró su principal causa en la disminución que sufrió la producción de bienes. No obstante, este impacto negativo logró ser mitigado parcialmente gracias a los buenos números que mostraron el comercio y los servicios. De hecho, fueron precisamente estas dos últimas áreas las responsables de empujar el avance del Imacec bajo la lupa desestacionalizada.

Al excluir a la industria extractiva, el Imacec no minero registró un incremento anual de 0,9%. Si se analiza este mismo componente sin factores estacionales, se observa una subida de 0,5% en relación al mes previo y una expansión de 1,3% a doce meses.

En el desglose por sectores, la producción de bienes sufrió una fuerte baja de 5,2% interanual, arrastrada por el desempeño negativo de la totalidad de sus divisiones. Dentro de la minería, el factor determinante fue una menor extracción de cobre. En cuanto al resto de los bienes, el descenso respondió a las áreas agropecuario-silvícola y de pesca extractiva. Paralelamente, la actividad industrial retrocedió debido a una menor elaboración de productos derivados de la pesca. Al aplicar el ajuste estacional, este sector productivo anotó una caída de 0,6% frente al mes anterior, motivada conjuntamente por la industria y la minería.

Un panorama diametralmente opuesto vivió la actividad comercial, que saltó un 5,1% a nivel anual, con cifras azules en todos sus subsectores. El mayor protagonismo se lo llevó el comercio mayorista, dinamizado fuertemente por la comercialización de equipos y maquinaria. Por el lado del comercio minorista, sobresalieron las transacciones mediante plataformas de venta online, así como las compras en tiendas especializadas de vestuario y almacenes de comestibles. A su vez, el rubro automotor reportó alzas tanto en la venta de vehículos como en los servicios de mantenciones. En su medición desestacionalizada, el comercio trepó un 1,9% mensual, impulsado nuevamente por el segmento mayorista.

Finalmente, el área de servicios concretó una expansión anual de 2,1%. Este avance estuvo sustentado principalmente en los servicios personales, donde el ámbito de la salud jugó un rol clave. Con una incidencia menor, el transporte y los servicios empresariales también aportaron al crecimiento de este bloque. Al revisar los datos libres de estacionalidad, la agrupación reflejó un alza de 0,4% en comparación al mes precedente, traccionada por el comportamiento de los servicios personales y empresariales.

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