26,6% de los trabajadores lleva menos de un año con su actual empleador: Hace un año la cifra era de 30%

Durante el trimestre móvil comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la movilidad en el mercado del trabajo nacional mostró signos de estancamiento. De acuerdo con un análisis del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), apenas el 26,6% de los empleados asalariados registra una permanencia inferior a los 12 meses en su puesto actual, confirmando así un escenario de baja rotación.

El reporte establece que existe una “clara tendencia bajista de este indicador. Así, por ejemplo, hace 15 años, en el trimestre diciembre 2010-febrero 2011 el 37,1% de los asalariados tenía una antigüedad menor a 1 año con su empleador”. Esta reducción en el dinamismo laboral es significativa incluso en el corto plazo, considerando que hace tan solo un año la cifra se situaba por sobre el 30%.

Respecto a las implicancias de estos movimientos en la trayectoria de los empleados, el documento de la UDP advierte que “la excesiva rotación dificulta a los trabajadores mejorar su nivel de capital humano y ganar experiencia en el trabajo, genera pérdidas de habilidades específicas a la empresa y puede provocar una mala señalización a la hora de buscar empleo”.

La investigación también pone el foco en la brecha generacional de la permanencia. Los datos sugieren que los segmentos de menor edad suelen presentar una antigüedad más reducida en sus contratos, en contraste con los trabajadores de mayor edad, quienes concentran los porcentajes más altos de estabilidad prolongada en sus cargos.

Para graficar esta realidad etaria, el informe precisa que “al trimestre diciembre 2025-febrero 2026 el 65% de los asalariados de 15 a 24 años tenía una antigüedad menor a 1 año con su actual empleador, mientras que entre los asalariados de 50 años o más sólo el 18,5% tenía una antigüedad menor a 1 año”.

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