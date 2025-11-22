Zúmbale Primo acusa trato político tras cancelación de show en Iquique

La polémica alcanzó al ámbito musical este fin de semana luego de que la agrupación tropical ranchera Zúmbale Primo anunciara que podría iniciar acciones legales contra la Municipalidad de Iquique, tras la cancelación de la presentación que tenían programada para el domingo 23 de noviembre. La banda cuestionó que la suspensión se produjera inmediatamente después de su participación en el cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast en el Movistar Arena.

En una declaración pública, el grupo sostuvo que su contratación estuvo acordada con anticipación. Según su versión, la actuación fue agendada el 5 de septiembre, gestionada por Franco Sciaraffia, y el 27 de octubre se realizó un abono de $5.000.000. Posteriormente, afirmaron, cumplieron cada paso solicitado por el municipio para formalizar la presentación.

La banda detalló que “el 29 de octubre, se nos solicitó documentación oficial de la banda, la cual se entregó el mismo día”, junto a la confirmación de disponibilidad en su calendario. Luego, el 11 de noviembre, se les pidió adjuntar copias de cédulas para acreditar la titularidad de la marca. “También cumplimos con este requisito de inmediato”, aseguraron.

Sin embargo, según el grupo, a mediados de noviembre comenzaron a solicitar la compra de pasajes sin obtener respuesta. “Finalmente, el miércoles se nos informó que no asistiríamos al evento, sin una explicación formal clara”, señalaron, agregando que sólo se mencionó “un supuesto rechazo de un documento notarial”, pese a que “la agrupación cumplió absolutamente con todos los requisitos, en tiempo y forma”.

En el comunicado, Zúmbale Primo cuestiona además el contexto de la cancelación. “No lo podemos comprobar, pero tampoco podemos ignorar que esta situación se genera inmediatamente después de hacerse pública su participación en los cierres de campaña de José Antonio Kast y Evelyn Matthei”, indicaron, afirmando que “Zúmbale Primo cumplió íntegramente con cada requisito solicitado, no descartamos acciones legales”.

Respuesta del municipio

Desde la Municipalidad de Iquique rechazaron cualquier vínculo político en la decisión. “Rechazamos categóricamente este tipo de acusaciones”, respondieron, señalando que la casa consistorial ha contratado artistas con distintas posturas o asociaciones ideológicas. “Nunca hemos tenido un sesgo en este sentido”, aseguraron.

El municipio atribuyó la cancelación a problemas administrativos y no a un acto discriminatorio. Explicaron que la fallida contratación “responde a que, durante el proceso administrativo necesario para su contratación, no se adjuntó la documentación en los términos y condiciones requeridos por este Municipio”, lo que —según indicaron— “impidió concretarlo dentro de los plazos previstos”.

