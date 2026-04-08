"Yo no tengo miedo": Ministra Lincolao se pronunció tras agresión que sufrió en la Universidad Austral de Chile en Valdivia

El Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien sufrió una agresión por parte de estudiantes en el campus Valdivia de la Universidad Austral de Chile.

Tras la cita, la secretaria de Estado manifestó que "yo voy a seguir yendo a las universidades, vamos a seguir conversando con los académicos y los estudiantes".

"Yo creo que esto no nos para para nada, tengo la convicción absoluta de hacer el mejor trabajo posible, mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo y eso significa éxito para los chilenos", añadió.

Tambén expresó que "creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo en donde nosotros como Gobierno podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile".

"Esa es la razón por la que estamos haciendo esto y esa es la razón por la cual yo no tengo miedo y esto no va a parar para nada ni a mi ni a los otros ministros para seguir conociendo a los chilenos e interactuar con los chilenos", cerró.

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