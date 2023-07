"Yo no soy simpático": El duro cruce entre Harold Mayne-Nicholls y los diputados Olivera y Celis en tensa Comisión de Deportes

Momentos de tensión e incomodidad se vivieron este martes 11 de julio en la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, instancia a la que fue invitado el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, a cargo de los Juegos Panamericanos, a desarrollarse entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre; y de los Juegos Parapanamericanos, entre el 17 y el 26 de noviembre.

El nuevo CEO de Santiago 2023 fue invitado a la Comisión de Deportes con el objetivo de dar respuestas a dos puntos específicos, tal como consigna la tabla que leyó previamente la presidenta de la instancia, diputada Érika Olivera: el estado de avance de las obras para los Juegos Panamericanos, y a la suspensión de la Corporación Santiago 2023 del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas Receptoras de Fondos Públicos, por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND).

No obstante, previo a la exposición de Mayne-Nicholls, el diputado e integrante de la comisión, Andrés Celis, tomó la palabra para preguntarle si había detectado algún tipo de irregularidades financieras a su llegada a la Corporación; si había contrataciones más allá de las remuneraciones promedio; y si había sobrecontrataciones; entre otras preguntas que dicen relación con los recursos públicos destinados al evento, los cuales ascienden a 600 millones de dólares según afirmó el propio parlamentario RN.

Esta serie de interrogantes no cayeron nada de bien en el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien respondió a las preguntas del legislador que representa a la región de Valparaíso diciendo que "en beneficio del tiempo, y ante mi ignorancia, me habría gustado antes saber cómo trabajan, porque no estoy acostumbrado a venir a comisiones, pero ya aprendí la lección y no tengo problema en contestar al diputado Andrés Celis", agregando luego que "me sorprende que me pregunten por algo que ya sabemos".

Luego, Mayne-Nicholls explicó que "irregularidades en el personal o giros ajenos, no hemos encontrado. Tampoco me he dedicado a eso. Después de los Juegos habrá tiempo necesario para investigar situaciones que a alguien le parezcan extrañas y que crean que hay irregularidades o sobrecontratación de personas. Por ahora, yo les pediría concentrarnos en sacar adelante los Juegos, porque es una responsabilidad de todos nosotros. Entiendo que alguien puede creer que no, que primero hay que investigar y después los juegos, pero la fecha del 20 de octubre no la puedo mover".

Luego de entregar su reporte acerca de los temas por los que fue citado, la diputada Érika Olivera volvió a tomar la palabra, expandiendo el momento de tensión que ya en ese instante era muy fuerte: "Voy a ser bien sincera con usted: estamos en la Comisión de Deportes, donde nosotros también fiscalizamos. Yo lamento mucho la molestia que usted transmite en esta comisión, y eso lo presiento muy fuertemente y lo lamento porque no se trata de hacerle perder el tiempo, sino de obtener información que legítimamente le corresponde a todos los parlamentarios".

Ya con los ánimos evidentemente crispados, la palabra volvió al CEO de Santiago 2023, quien recalcó que "lamento muchísimo mi carácter y mi forma de ser, lo digo siempre. Yo no soy simpático y no ando con la diversión. Soy como soy y digo las cosas como creo y como me nacen. No crea que estoy molesto, pero no crea que estoy contento, porque personalmente le pedí que no me citaran por la cantidad de trabajo que tengo. Entonces que me citen cuatro días después de pedírselo, no me trae alegría al cuerpo y no soy capaz de demostrarlo (sic)".

Posteriormente intervino la diputada Marisela Santibáñez, quien en un intento de defender al director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 comentó que "por el fútbol tengo la posibilidad de conocer a Harold Mayne-Nicholls hace tiempo, y es su forma. Dijo que no tiene conocimiento de cómo funcionan las comisiones, pero yo no leo lo mismo que usted (dijo a Érika Olivera). Quienes conocemos su forma, entendemos que él hace su trabajo. Creo que no es molestia, sino que una forma de ser".

A la parlamentaria PC le siguió nuevamente el diputado Andrés Celis, quien luego de confesar que estaba "asombrado por la esencia y carácter en esta comisión" de Mayne-Nicholls, le dijo que "me duele que una persona a la que admiraba por su probidad y transparencia, venga acá con una templanza y como diciendo '¿a qué me invitan a perder el tiempo?'. Compartimos: probidad, transparencia y que estos Juegos sean un éxito, pero que quienes cometieron errores, irregularidades o delitos, sean sancionados y denunciados. Esa pega la haremos nosotros y usted contribuirá".

Después de estos argumentos replicó nuevamente la diputada Marisela Santibáñez, quien manifestó a la Comisión que "esa admiración que siente el diputado Celis no tiene por qué terminar hoy, porque él (en relación a Mayne-Nicholls) tiene otra forma que usted no la conocía. Creo que no ha habido faltas de respeto, pero si quieren otro carisma, primero sepan quién es Harold Mayne-Nicholls".

La tensa sesión de este martes 11 de julio terminó con el hombre a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos señalando que "espero no demostrar ningún grado de molestia. Al contrario, voy a tratar de trabajar con mis habilidades blandas porque andan muy pérdidas hace muchos años".

