Yáñez cuestiona transmisión del "Plan Cancerbero": "Habría sido más restrictivo"

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez valoró el traslado de presos de alta peligrosidad, pero cuestionó la forma en que se ejecutó el “Plan Cancerbero”, especialmente por la decisión de transmitir el operativo en vivo. A su juicio, se expuso innecesariamente el procedimiento y, de haber estado al mando, habría optado por mostrar solo algunas imágenes para informar a la ciudadanía.

En entrevista con TVN el exgeneral valoró el traslado de los presos, calificándolo como una “señal potente” y asegurando que “Chile necesitaba señales como estas”. Además, destacó los cambios estructurales que se están impulsando en el sistema penitenciario y planteó la importancia de revisar experiencias de otras democracias para adaptarlas a la realidad nacional.

"No hace mucho se incorporó a la mesa de conversación el tema penitenciario, antes pasaba por las buenas relaciones interpersonales que teníamos entre instituciones para poder compartir información, pero no era parte de la discusión. Gendarmería estaba aislado", contó.

Y sobre la forma en que se ejecutó el “Plan Cancerbero”, mostro sus reparos: "Antiguamente, eran muy reservados entre Gendarmería y Carabineros, sobre los horarios en que se hacían, solamente tenían conocimiento ambas instituciones cuando se activaban estos procedimientos de traslado de reos de alta peligrosidad a otro. Nadie sabía".

Sobre la transmisión en vivo del operativo, sostuvo que "se corre un riesgo, pero había que dar una señal. Cómo yo le informo a la ciudadanía de que esto se hizo. Durante tanto tiempo hemos tenido un bombardeo de información de crímenes y delitos donde además estas personas lo publicitan en redes sociales, por lo que había que hacer algo comunicacional, pero se corre un riesgo de no solo la operación, sino que también los derechos y garantías que puedan verse afectadas".

Consultado de si hubiese seguido al mando de Carabineros con este operativo, el exgeneral respondió que "yo habría sido más restrictivo frente a la transmisión en vivo. Yo lo habría hecho con un par de imágenes que hubiesen dado cuenta de la movilización. Lo que no puede dejar de hacerse es comunicar".

También se le preguntó sobre el borrador de reforma constitucional que plantea un nuevo Estado de Excepción que sea liderado por las policías y no por las Fuerzas Armadas, a lo que dijo que "debe ser conversado y analizado en el contexto de la realidad que vive el país hoy día".

“Los Estados de Excepción actuales no se condicen con la realidad. Hoy día el crimen, la delincuencia, los delitos han evolucionado a un nivel que es muy sofisticado, muy complejo y que requiere de habilidades profesionales que solo las policías tienen, porque han sido preparadas para ello y porque tienen experiencia empírica que han compartido con otros países”, aseguró.

Y explicó que, “además, conocen algo que es esencial, que es el territorio, a las comunidades y tienen vinculación con otras instituciones que forman parte del sistema de persecución penal, cosa que las Fuerzas Armadas no tienen. Ellos tienen un rol clave definido por la Constitución”.

"Lo que se pretende con esto es que sus capacidades, o algunas de sus capacidades puedan complementar las tareas en materia de seguridad pública cuando sea estrictamente necesario, en un tiempo acotado, no permanentemente en el tiempo”, añadió el exgeneral”

Y aseguró que eso “es posible, pero ha habido dificultades, y existen dificultades particularmente cuando hay que llevar adelante operaciones, se lo digo con conocimiento de causa. Aquí muchos me podrán criticar mi postura y posición, pero hay un concepto que tal vez culturalmente es el que más molesta a las Fuerzas Armadas, que es el de la subordinación".

“No es un tema solo de subordinación, sería absurdo porque culturalmente... Carabineros nace al alero del Ejército. Lo que tiene que haber es una conducción operativa policial que es muy distinta a una conducción militar”, agregó.

Y aseguró que “a lo que debiera apuntar este Estado de Excepción es que las Fuerzas Armadas, con sus capacidades, algunas que son muy superiores a las que tiene Carabineros, puedan movilizarse para realizar operativos que son de una envergadura mayor".

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