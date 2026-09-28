Oficialismo y ministro García Ruminot respaldan al canciller Pérez Mackenna previo a interpelación en la Cámara

El secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y la subsecretaria Constanza Castillo, además de los jefes de bancada de los partidos oficialistas, se reunieron este lunes con el canciller Francisco Pérez Mackenna para expresarle su respaldo ante la interpelación de esta tarde.

Además del ministro García Ruminot y la subsecretaria, participaron los presidentes de las bancadas de diputados de Renovación Nacional, Evópoli, UDI, Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, a quienes el canciller agradeció el respaldo.

La interpelación se realizará a partir de las 15:00 horas de esta jornada en la Cámara de Diputados. Se trata de la primera interpelación a un canciller en la historia de este mecanismo, creado en 2005, y también de la primera de este Gobierno. El diputado socialista Nelson Venegas será el encargado de formular las preguntas.

La interpelación fue presentada por la oposición el 7 de septiembre pasado, luego de la polémica relacionada con la soberanía del Estrecho de Magallanes y de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, que fueron interpretadas como una injerencia en los asuntos internos de Chile.

Otros temas que serán abordados durante la interpelación son el Escudo de las Américas, la salida del Grupo de Países No Alineados, los aranceles impuestos por Estados Unidos a Chile y el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

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