«Chile Despega»: Gobierno presenta plan para acelerar la inversión pública y privada y generar más de 100 mil puestos de trabajo

El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes en el Palacio de La Moneda un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la situación del mercado laboral, acelerar la inversión pública y privada y generar más de 100 mil puestos de trabajo.

La iniciativa fue presentada en el Patio de Los Cañones junto al gabinete de ministros, presidentes de partidos políticos y representantes de trabajadores, gremios y pequeñas y grandes empresas. El plan busca responder a un escenario en que la tasa de desocupación alcanza un 9,5%, equivalente a cerca de un millón de personas, y completa 43 meses consecutivos por sobre el 8%.

La Agenda Pro Empleo, plan «Chile Despega» considera la movilización de $1,3 billones en inversión, obras y medidas de empleo, con el objetivo de generar actividad económica en el corto plazo y superar los 100 mil nuevos puestos de trabajo, con efectos que comenzarán a materializarse durante los próximos meses y a lo largo de 2027.

El plan se sustenta en cuatro ejes:

Acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución. Impulsar la contratación y el empleo directo. Entregar mayor liquidez a empresas y proveedores. Desplegar una política nacional con ejecución territorial y mecanismos de seguimiento.

MINISTERIO DEL TRABAJO: NUEVOS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Uno de los principales componentes de la agenda corresponde al subsidio al empleo, que contempla una inyección fiscal de $91 mil millones entre 2026 y 2027 para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.

La medida combinará los cupos disponibles a través de los instrumentos de contratación existentes con nuevos recursos y criterios de focalización territorial y laboral, con especial énfasis en los sectores y zonas más afectados por el desempleo.

La agenda laboral forma parte de las medidas que el Ejecutivo ha venido impulsando durante 2026 para enfrentar el deterioro del mercado del trabajo.

OBRAS PÚBLICAS: ACELERAR INVERSIONES Y LLEGAR A 129 COMUNAS

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) deberá completar durante 2026 el 100% de la ejecución de su presupuesto de inversión, equivalente a $3,1 billones.

Para alcanzar esa meta, entre septiembre y diciembre se contempla ejecutar $1,4 billones.

A ello se suma una cartera de 265 contratos correspondientes a 157 proyectos, que tendrán presencia en al menos 129 comunas del país.

Las obras abarcan infraestructura de Vialidad, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas, Aeropuertos, Servicios Sanitarios Rurales y proyectos vinculados a la Dirección General de Aguas, permitiendo activar faenas y contratación en distintas regiones.

VIVIENDA: PARQUES, PAVIMENTOS Y OBRAS URBANAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) también deberá completar el 100% de su presupuesto anual de inversión, por aproximadamente $460 mil millones, lo que implica ejecutar cerca de $290 mil millones entre septiembre y diciembre.

La cartera contempla, entre otras iniciativas, 16 parques actualmente en ejecución, 12 parques en diseño y 28 parques urbanos en conservación a lo largo del país, además de otras 22 intervenciones de conservación realizadas por el Parque Metropolitano de Santiago.

También se consideran 93,7 kilómetros de calzadas y veredas mediante pavimentos participativos, nueve espacios públicos en ejecución y 22 en diseño.

A ello se suman 29 pequeñas obras barriales, 26 planes urbanos, 69 proyectos de vialidad urbana en ejecución y 55 en etapa de diseño, además de 22 iniciativas de infraestructura sanitaria.

En el marco de la reconstrucción tras los incendios en la región del Biobío, la cartera incorpora además siete iniciativas de conservación de emergencia de la red secundaria de aguas lluvia de Penco y obras de contención y protección de taludes.

SUBDERE: 939 PROYECTOS CON PRESENCIA EN LAS 16 REGIONES

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) se agilizará la ejecución de $90 mil millones durante 2026. La cartera está compuesta por 939 iniciativas destinadas a activar obras y generar empleo en los territorios.

De ellas, 509 corresponden a proyectos PMU y PMB, 112 a iniciativas PREAVS con nuevo financiamiento y otras 318 a proyectos PMU, PMB y PMU-Catástrofe cuya ejecución será acelerada durante este año.

Las iniciativas alcanzarán a más de 251 comunas, con presencia de proyectos en las 16 regiones del país.

SALUD: $130 MIL MILLONES PARA PROVEEDORES

El plan considera también un adelanto de $130 mil millones al Ministerio de Salud para regularizar obligaciones con proveedores del sistema. La medida permitirá entregar liquidez a las empresas que prestan servicios al sector salud, favoreciendo la continuidad de sus operaciones, el pago de obligaciones y la mantención de puestos de trabajo.

HACIENDA: FORTALECIMIENTO DEL FOGAPE

A través del Ministerio de Hacienda se contempla una capitalización de hasta $300 mil millones para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

Con un nivel de apalancamiento de hasta 13,5 veces, estos recursos podrían respaldar hasta $4,05 billones en garantías para créditos a empresas, facilitando el acceso a financiamiento, capital de trabajo e inversión.

El objetivo es fortalecer especialmente la capacidad de pequeñas y medianas empresas para mantener sus operaciones y generar nuevos puestos de trabajo.

MÁS INVERSIÓN PARA RECUPERAR EL EMPLEO

Las medidas de corto plazo se complementan con una estrategia destinada a aumentar la inversión y acelerar proyectos productivos.

Desde el 11 de marzo, 179 proyectos por US$35.824 millones han obtenido Resolución de Calificación Ambiental favorable, conformando una cartera que, una vez materializada, puede traducirse en mayor inversión, actividad productiva y contratación.

La Agenda Pro Empleo apunta así a combinar subsidios a la contratación, inversión pública, obras regionales y comunales, financiamiento para empresas y aceleración de proyectos, con el objetivo de recuperar la capacidad de la economía chilena de generar empleo formal y nuevas oportunidades para las familias.

PURANOTICIA