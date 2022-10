Ximena Rincón trabaja en la creación de un nuevo partido político tras renunciar a la DC: "Se busca recuperar el espíritu del centro"

La senadora Ximena Rincón, quien informó junto a su colega Matías Walker que presentaron sus renuncias a la Democracia Cristiana, dio a conocer que la próxima semana revelarán el nuevo partido político que crearán.

En declaraciones a T13 Noche, la parlamentaria sostuvo que “nosotros vamos a hacer los anuncios la próxima semana. Estamos todavía trabajando el estatuto, los principios. Lo lógico y razonable es esperar a que esto esté listo y hacer el anuncio en el que muchos y muchas están comprometidos”.

“No vamos a adelantar nombres. Nosotros estamos trabajando desde hace unas semanas ya en este desafío. Obviamente, por respeto a todos y a todas que están detrás de esto, no me pidas que te adelante más. Creo que cuando las cosas se hacen en comunidad, es algo que tenemos que cuidar”, explicó.

La legisladora aseveró que con el nuevo partido “se busca recuperar el espíritu del centro, del sentido común, de los valores de la socialdemocracia, del Humanismo Cristiano. Es un espacio que viene de distintas sensibilidades, también del mundo independiente. Queremos poner a las personas en el centro de nuestra acción, y tomar las banderas de lucha que la ciudadanía hoy día demanda”.

Respecto a su renuncia a la DC, señaló que “fue un proceso de reflexión. 40 años de militancia en mi partido no es fácil, no es poco tiempo. Pero cuando se toman decisiones que no se discuten ni se analizan colectivamente, que no se permite un proceso de democracia directa en una cosa tan trascendental como era pronunciarse frente a un texto, que se proponía como texto constitucional para el país”.

"Cuando después de conocido el resultado que la ciudadanía emite de manera clara y categórica, que respalda lo que nosotros veníamos señalando, y también se evade el debate para ver las causas, razones, cuáles fueron los errores, las lecciones aprendidas, uno dice: ‘no hay mucho que seguir en donde no quieren hacer comunidad. Donde se han alejado de los valores y principios fundacionales del partido. Llegó la hora de partir’”, agregó.

Al ser consultada si tomó su decisión una vez que la DC informó que apoyaría el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, respondió que “no, yo creo que es posterior. Es una vez producido el resultado el 4 de septiembre, que es categórico. No hay instancias de debates, no hay instancias para conversar, mínimo ejercicio democrático que uno esperaría en una familia política”.

“Si en el partido político donde estás no se hace un análisis de las razones, las causas, me parece que es una falta de voluntad para tener una mirada compartida”, añadió.

PURANOTICIA