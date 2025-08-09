Encuesta Panel Ciudadano: Kast sigue liderando (28%) y Matthei detiene su caída y sube un punto

Este sábado se conoció una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, donde José Antonio Kast (28%) continúa liderando la carrera presidencial.

Según el sondeo, el 28% de los consultados respaldaría a la carta de Republicano para llegar a La Moneda en las elecciones de noviembre y, si bien es un punto porcentual menos que la última medición, significa su segunda semana consecutiva al frente de las preferencias.

En segundo lugar, se ubica la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, con el 26%, mientras que Evelyn Matthei, carta de Chile Vamos y Amarillos, continúa en la tercera colocación y, si bien se encuentra lejos de los dos primeros, puede destacar que detuvo la caída que venía registrando en las últimas semanas, logrando subir del 14% al 15%.

Más atrás aparecen Franco Parisi (PDG) con 9%; Johannes Kaiser con 7% y los independientes Harold Mayne Nicholls (2%), Marco Enríquez Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Con respecto a los escenarios en segunda vuelta, si se enfrentaran José Antonio Kast con Jeannete Jara, ganaría el republicano con un 50% de las preferencias contra 32% de la comunista. Un 18% votaría nulo, no sabe o no votaría.

Si el enfrentamiento en el balotaje fuera entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la mayoría (44%) votaría por la abanderada de Chile Vamos. Jara mantiene el 32% y aumentan a un 24% los indecisos o nulos.

PURANOTICIA