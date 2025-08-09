Homicidio frustrado en La Pintana: Hombre fue baleado en la vía pública

Un hombre fue baleado en la vía pública, en la comuna de La Pintana, por lo que se encuentra en riesgo vital en el Hospital Padre Hurtado.

"Este sábado, en la madrugada, hay un llamado por un homicidio frustrado ocurrido en la comuna de La Pintana, población Pablo de Rokha", relató el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Milibor Bugueño.

"Hay entonces una concurrencia por parte del equipo ECO junto al OS9 y Labocar, en donde se levanta distinta evidencia balística y también se reclaman mayores antecedentes, cámaras de seguridad, declaraciones de testigos para tratar de individualizar justamente a los responsables de este delito", detalla el persecutor.

El hecho ocurrió en la calle Jorge Artiga de La Pintana, donde el hombre de nacionalidad chilena y 27 años de edad recibió, al menos, dos impactos de bala, por lo que debió ser trasladado hasta el hospital Padre Hurtado donde tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra en riesgo vital.

