Detienen a sujeto por amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo

Un hombre fue detenido como el presunto autor de las amenazas de muerte que denunció el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Tras revisar las cámaras de seguridad cercanas al municipio, se logró la detención de un sujeto, de quien aún no se han entregado mayores detalles.

El aludido fue trasladado a un cuartel de la Policía de Investigaciones, donde fue interrogado por los funcionarios policiales.

El alcalde de San Bernardo denunció el pasado jueves que recibió una carta con amenazas de muerte. El escrito fue dejado en el frontis de la Municipalidad.

En la carta publicada por el mismo líder comunal, se lee que los delincuentes escribieron: "Te vamos a matar y a tu familia también. Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan".

