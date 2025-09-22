Ximena Rincón arremete contra Vodanovic y le reprocha la venta de la casa de Salvador Allende

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, volvió a referirse su inhabilitación, por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), para una nueva candidatura al Senado por la región del Maule y respondió con dureza a Paulina Vodanovic, su par del Partido Socialista.

“Yo estoy super tranquila porque había anticipado este tema como una posibilidad respecto de la claridad o no de la norma, había hecho las consultas al Servel, me habían respondido por escrito, las había reiterado, la verdad es que creía que no había por donde ver un análisis distinto", dijo Rincón en entrevista con Tele13 Radio.

La timonel de Demócratas respondió, además, a las declaraciones de la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien apuntó a Rincón y aseguró que debía hacer una autocrítica porque se había equivocado y había incumplido la ley.

“Primero no estoy incumpliendo ninguna ley porque hay un fallo de minoría. Segundo es un tema de interpretación y tercero, me hubiera encantado ver a Paulina Vodanovic respecto del caso de Isabel Allende cuando llegaron hasta el Tribunal Constitucional y defendieron a raja tabla a la senadora: Sus declaraciones son absolutamente destempladas”, dijo.

Al mismo tiempo, agregó: "Ella no tuvo el coraje de firmar la impugnación.... era presidenta del partido y se esconde del abogado patrocinador de la causa"

"Es evidente que aquí hay una huella que se sigue, que asuman quienes hicieron todo esto, no es que yo esté incumpliendo la ley, la ley es super clara, hice las consultas en su minuto anticipando un escenario que podía cuestionar que yo fuera candidata", finalizó.

PURANOTICIA