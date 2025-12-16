Presidente Boric participó de la ceremonia de graduación de la Escuela de la PDI: 164 aspirantes realizaron su promesa de servicio

Este martes, el Presidente Gabriel Boric participó de la ceremonia de graduación aspirantes Escuela de la Policía de Investigaciones (PDI).

El Mandatario estuvo acompañado de las ministras y ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Seguridad Pública, Luis Cordero; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

En la ceremonia realizaron su promesa de servicio 164 aspirantes promoción 2023-2026 (108 hombres y 56 mujeres) y cuatro alumnos becarios extranjeros: tres de Panamá y uno de Ecuador.

La Escuela de Investigaciones forma Investigadores Policiales a través de una carrera de 8 semestres de duración, seis lectivos en aula con régimen interno y otros dos lectivos con régimen externo.

