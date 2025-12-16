Presidente Boric participó de la ceremonia de graduación de la Escuela de la PDI: 164 aspirantes realizaron su promesa de servicio

Click acá para ir directamente al contenido
Se trata de 108 hombres y 56 mujeres, y cuatro alumnos becarios extranjeros: tres de Panamá y uno de Ecuador.

Martes 16 de diciembre de 2025 22:51
Este martes, el Presidente Gabriel Boric participó de la ceremonia de graduación aspirantes Escuela de la Policía de Investigaciones (PDI).

El Mandatario estuvo acompañado de las ministras y ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Seguridad Pública, Luis Cordero; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

En la ceremonia realizaron su promesa de servicio 164 aspirantes promoción 2023-2026 (108 hombres y 56 mujeres) y cuatro alumnos becarios extranjeros: tres de Panamá y uno de Ecuador.

La Escuela de Investigaciones forma Investigadores Policiales a través de una carrera de 8 semestres de duración, seis lectivos en aula con régimen interno y otros dos lectivos con régimen externo.

