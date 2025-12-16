Más de 1.870 hectáreas ha consumido el incendio forestal en San Pedro: humo cubrió gran parte de la región Metropolitana

Un incendio forestal en la comuna de San Pedro de Melipilla ha consumido 1.870 hectáreas.

El humo generado por el siniestro cubrió a gran parte de la región Metropolitana durante la tarde de este martes.

Ante la emergencia, Senapred solicitó la evacuación mediante sistema de mensajería SAE en los sectores Lo Encañado, Las Canchillas, Las Pataguas, Quilamuta y Lingo Lingo.

Hasta el momento, se han reportado cinco viviendas dañadas, tres damnificados y se han desplegado cerca de 58 carros de Bomberos de diversos sectores de la capital.

Además, se ha dispuesto dos helicópteros, tres aviones cisterna, un avión de coordinación, tres helicópteros medianos, cuatro maquinarias skidder y seis camiones aljibes.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, realizó un llamado a la “máxima colaboración de toda la comunidad, porque todos los equipos están haciendo el máximo esfuerzo”.

En tanto, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, detalló que “ayer en el incendio forestal saltamos de repente de 450 hectáreas a 1.000 y en un rato en la tarde a 1.800. Por lo tanto, ha tenido unos saltos bastante importantes y eso tiene que ver fundamentalmente por el viento, con la topografía, que no ayudan en nada”.

En tanto, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, llamó a “no utilizar herramientas que generen chispas, tales como soldadoras, galleteros, eso no está permitido. La quema de basura, quema de hojas, cualquier tipo de quema al aire libre”.

Desde el Ministerio de Salud han recomendado que si existe presencia abundante de humo se debe utilizar un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.

Además, se sugiere evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, y que personas que son parte de grupos de riesgo (niños y niñas, embarazadas, adultos mayores y pacientes asmáticos) eviten salir de su domicilio o exponerse al humo de manera directa.

Ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis se recomienda llamar a Salud Responde o consultar en un centro de salud.

