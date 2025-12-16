676 nuevos carabineros se incorporan a labores policiales tras finalizar su proceso de formación

Un total de 676 nuevos Carabineros de Orden y Seguridad se incorporarán a labores policiales en distintas comisarías del país, tras finalizar su proceso de formación en la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar), fortaleciendo el contingente operativo de la institución a nivel nacional.

La ceremonia de egreso, que se realizó en la Escuela de Formación de Carabineros, fue encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el general director, Marcelo Araya Zapata, junto a autoridades institucionales

Este evento marcó el término de dos años de preparación académica y práctica policial. Los egresados pertenecen a las sedes de Los Andes, Puerto Montt y Santiago, instancia en la que realizarán el solemne juramento a la bandera, comprometiéndose a resguardar a la patria y a la ciudadanía.

El general Araya destacó que ser carabinero no es simplemente desempeñar una función; es "asumir una vocación profundamente arraigada en el servicio público, que demanda coraje, profesionalismo y una entrega inquebrantable. Es responder a un llamado permanente a servir y proteger a la comunidad".

Y ordenó a los egresados, "ser fieles representantes de la Institución, apegarse a los valores y principios, a nuestra doctrina, al discernimiento ético, ser sencillos, honestos y negar y rechazar cualquier intento que los aparte de estos postulados".

Durante la actividad, se reconoció la excelencia académica del brigadier mayor de la promoción Bienio 2024-2025, Luis Araya Rivera, de 25 años y formado en la sede Los Andes, quien obtuvo las más altas calificaciones a nivel nacional.

También se premió al mejor compañero, carabinero alumno, Claudio Andrés Tapia Arancibia, de 24 años, también de la sede Los Andes.

De los 676 carabineros egresados, 276 son mujeres (40,8%), de las cuales 61 son madres y cuatro se encuentran embarazadas; mientras que 400 son hombres (59,2%), de los cuales 58 son padres. Además, 116 pertenecen a pueblos originarios y 194 cuentan con un título profesional o técnico, reflejando la diversidad de la nueva promoción.

(Imagen: @Carabdechile)

PURANOTICIA