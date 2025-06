Winter dice que el discurso de campaña de Tohá manifiesta "una cierta nostalgia de los años 90"

El abanderado presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, afirmó que la campaña de Carolina Tohá está marcada por la “nostalgia” de la Concertación.

En entrevista con la radio de la Universidad de Chile, el diputado remarcó las diferencias con la exministra del Interior, y pese a que destacó visiones compartidas, señaló que “en el caso del programa de Tohá se habla de que la época de grandes reformas se acabó”.

“Tiene mucho énfasis en administrar lo actual. Yo creo que en su discurso ella manifiesta una cierta nostalgia de los años 90", afirmó.

“Gran parte de la frustración que viven hoy día los chilenos es porque cambios que eran muy importantes, demandas de justicia muy profundas, no se hicieron. No hay que quedarse a mitad de camino, que es lo peor, sino más bien avanzar hacia los cambios que Chile necesita”, manifestó.

“Cuando me refiero a la nostalgia de los ’90 quiero decir que hay una forma de ver la política con el espejo retrovisor. Yo tengo una visión positiva de la obra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, pero eso no significa que yo crea que haya que ir hacia allá. Es dejar decir tenemos que volver a hacer lo que hicimos antes para tener el resultado de antes, porque el mundo que se viene con otras características”, explicó el precandidato del FA.

Consultado por los 30 años de los gobiernos de la Concertación y las críticas formuladas por su partido antes de llegar a La Moneda, Winter aseguró que “cuando nace el FA, las críticas que nosotros hacíamos al mundo de la Concertación, eran críticas que también estaban dentro del mundo de la Concertación y más bien del mundo más cercano a Carolina Tohá".

“Por lo tanto, ella debería considerar más natural gobernar con nosotros que con quienes después se fueron efectivamente a la derecha, como Ximena Rincón o Mariana Aylwin, etc, porque efectivamente ellos tienen alianza con esas personas”, añadió.

“La otra crítica que nosotros hacíamos y que yo creo que no quedó refutada, es la crítica que en algunos pasillos de la Concertación se coló el interés empresarial y se empezó a confundir cuando se estaba defendiendo el interés de los grandes empresarios y cuando se estaba defendiendo el interés del bien público”, agregó.

“Sin hacer una crítica a los 30 años, que es una cosa que no salió del FA, la expresión criticar los 30 años, no se puede criticar una época. Pero creo que tiene que ver con que hubo un momento de autocomplacencia tal que no se estaba invitando a la sociedad chilena a ningún cambio”, mencionó.

Respecto a los sondeos que ubican a Tohá como la a única carta que lograría dar un triunfo al oficialismo, Gonzalo Winter afirmó que “en todas esas encuestas más del 50% está en no sabe o no responde o no ha decidido”.

Recordó que “en 2021 era Jadue o Lavín o Pamela Jiles, no había más (…) y la segunda vuelta fue entre Kast y Boric, entonces yo diría, no sobreestimen la determinación con que los chilenos hoy día han decidido sus posiciones frente a la elección presidencial, porque queda mucho trecho y la historia nos ha enseñado que lo que dicen las encuestas en junio del año en que se eligen en noviembre, dicen algunas cosas, pero muy poco definitivas”.

Gonzalo Winter también abordó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, decisión que ratificó la Corte Suprema. “No ha sido replicado, comentado, amplificado por la sociedad chilena como corresponde ante la gravedad sobre nuestras vidas, aquello a lo que se exponen todos los chilenos frente a los métodos que ahí se describen y califican por la Corte Antofagasta”.

“La investigación no podría en Chile ser objeto de operaciones políticas, sino que lo está siendo totalmente, muchas personas ya han visto manchada su reputación sin haber cometido delito alguno por la técnica de filtrar la pregunta de si acaso alguien está involucrado en algo, sin filtrar la respuesta, siendo la respuesta negativa”, cerró el precandidato presidencial del Frente Amplio.

