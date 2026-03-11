Walker y las expectativas del sector agrícola frente al inicio del nuevo gobierno: "El rol del mundo privado va a ser muy importante"

Instalado en el Congreso antes del cambio de mando, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker analizó los cambios que podrían venir para el sector con el cambio de administración.

“Aquí estamos en el Congreso Nacional, en un día bien histórico, muy republicano, viendo el traspaso del mando de un gobierno a otro gobierno”, comentó Walker en entrevista con radio Agricultura.

Y recordó que “200 años de la primera transmisión de mando. Fue en 1826 la primera transmisión de mando de un presidente a otro en nuestro país”.

El líder de los agricultores aseguró que el sector observa este momento con optimismo, especialmente considerando el desafío de recuperar la inversión y el crecimiento económico. “Estamos con mucha esperanza, porque se inicia un nuevo gobierno”, afirmó.

El presidente de la SNA agregó que “también quiero decir que tuvimos una buena relación con el gobierno anterior, con el Ministerio de Agricultura en particular. Esperamos tener aún mejor relación con el próximo gobierno”.

En esa línea, Walker puso énfasis en que es “súper importante el diálogo público-privado”, pues la situación fiscal obliga a fortalecer la participación del mundo empresarial en el desarrollo económico. “Todos sabemos lo escuálidas que están las arcas fiscales”, afirmó.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la inversión privada será clave para impulsar el crecimiento. “El rol del mundo privado va a ser muy importante para recuperar la inversión, para que Chile pueda volver a crecer”.

En ese sentido, fue enfático al plantear las limitaciones del Estado en el escenario actual. “Porque el Estado simplemente no tiene plata”, expresó.

El dirigente gremial agregó que, frente a ese contexto, el sector privado puede transformarse en un motor relevante para la economía. “Creo que el mundo privado va a jugar un rol fundamental como motor de desarrollo, de recuperación de la inversión”, afirmó.

Walker también abordó el potencial que tiene el sector agroalimentario chileno en el escenario internacional, especialmente frente al aumento de la demanda global de alimentos.

Según explicó, el país cuenta con una posición estratégica para aprovechar ese crecimiento. “El sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola, pesquero, que exporta más de 30.000 millones, va a jugar un rol fundamental en que Chile pueda recuperar el crecimiento económico”, señaló.

El dirigente gremial recordó que actualmente el sector agroalimentario ocupa un lugar clave dentro de las exportaciones del país. “Después de la minería, somos el segundo sector exportador de Chile”, indicó.

En ese contexto, aseguró que existe espacio para seguir expandiendo la presencia de Chile en los mercados internacionales. “Estamos seguros de que con la demanda de alimentos que viene, vamos a poder incluso duplicar lo que estamos exportando”, afirmó.

Además, Walker planteó que para lograr ese objetivo será necesario generar condiciones que permitan aumentar la inversión y fortalecer la confianza. “Necesitamos crear todas las condiciones habilitantes para que haya confianza, para que haya inversión, para recuperar el empleo”, explicó.

