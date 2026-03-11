Carabinero resultó con lesiones en una de sus piernas tras ataque con elementos contundentes de turba en la Alameda

Un funcionario de carabineros resultó herido en medio de los incidentes registrados en el centro de la Santiago, en el marco de los servicios preventivos desplegados por la policía uniformada tras el cambio de mando presidencial.

De acuerdo con la institución, cerca de las 20:20 horas un grupo de más de cien personas atacó con elementos contundentes a los funcionarios que se encontraban en la intersección de Alameda con Portugal, poniendo en riesgo tanto la integridad de los policías como la seguridad de quienes transitaban por el sector.

Ante la agresión, Carabineros informó que se hizo uso de armas de fuego de manera disuasiva, en el contexto de la legítima defensa, lo que permitió dispersar a los atacantes.

Producto de los hechos, un funcionario resultó herido y fue trasladado en ambulancia al hospital institucional. Según el parte oficial, presenta lesiones en una de sus piernas, de carácter reservado, y se encuentra estable dentro de su gravedad.

