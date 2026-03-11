Presidente Kast firma los primeros decretos de su Gobierno con foco en seguridad, frontera, reconstrucción y las arcas públicas

El Presidente José Antonio Kast firmó la noche de este miércoles 11 de marzo los primeros decretos con los que da inicio a su denominado "Gobierno de emergencia" con el cual busca hacer frente a los principales problemas que tiene nuestro país.

El primer decreto firmado por el Mandatario es para enfrentar la emergencia en la Macrozona Norte de nuestro país, donde "les voy a solicitar poner toda la fuerza, toda la energía para sacar adelante nuestra patria y enfrentar situaciones que nos afectan".

En ese sentido, le pidió al Ministro de Defensa una primera instrucción, "para que se lleve a cabo a la brevedad. La patria nos demanda responsabilidad, trabajo y esfuerzo. Lo cumpliremos”, según indicó el Jefe de Estado al firmar el decreto.

Momento seguido, firmó el decreto que nombra al vicealmirante (r) Alberto Soto como comisionado de la Macrozona Norte de Chile, frente a lo cual dijo que "aquí va el decreto de nombramiento como comisionado de la Macrozona Norte que firman junto conmigo los señores ministros del Interior y también el ministro de Defensa".

Asimismo, el Presidente José Antonio Kast planteó que "a través del Ministro del Interior, le encomiendo la seguridad de nuestra barrio".

Posteriormente, firmó un decreto que da curso a una auditoría general para el cuidado y ahorro de los recursos públicos, dando cumplimiento a una de sus últimas promesas, reforzada tras el impasse con el Gobierno del exPresidente Boric.

De igual forma, encomendó al Ejército de Chile aumentar su dotación en la Macrozona Norte, además de crear barreras físicas para controlar la migración ilegal.

En materia de vivienda, el Presidente Kast anunció cambios en el comité de reconstrucción, con el objetivo de atender las demandas de las personas damnificadas por los megaincendios en Viña del Mar, Quilpué y en la región del Biobío.

Finalmente, firmó un decreto que solicita acelerar el crecimiento y el desarrollo sustentable de nuestro país, con el objetivo de reactivar la economía chilena.

