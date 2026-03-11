Kast entrega su primer discurso con duro diagnóstico del país y promete un Gobierno de emergencia que dé "orden donde hay caos"

Desde uno de los balcones del Palacio de La Moneda, y de cara a la Plaza de la Constitución, el Presidente de la República, José Antonio Kast, entregó la noche de este miércoles 11 de marzo su primer discurso como máxima autoridad del país.

El Mandatario se dirigió a miles de personas que llegaron hasta el centro de Santiago para escuchar su mensaje, instancia en la que estuvo acompañado en todo momento por su esposa, la primera dama, María Pía Adriasola.

En el inicio de su intervención, el jefe de Estado expresó que "tengo el corazón lleno de gratitud. Pero más que eso, tengo el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado. Desde esta noche, junto a la Pía, nuestra primera dama, el palacio de la Moneda será nuestro hogar. No ganamos esta elección para vivir en un palacio ni para ocupar un cargo. Ganamos esta elección para trabajar por los chilenos y para los chilenos".

En esa línea, aseguró que la labor de su administración al mando del Ejecutivo comienza de inmediato, ya que "nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor porque no solo venimos a trabajar, sino que hemos venido a cumplir".

Durante su discurso, Kast también abordó la situación en que, a su juicio, recibe el país tras el término del gobierno de Gabriel Boric. "Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa, lo decimos porque Chile merece conocer la verdad, porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan y nosotros queremos enfrentar las situaciones con la verdad y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer".

El Presidente explicó que frente a este escenario, su administración impulsará un enfoque de carácter urgente para enfrentar los principales problemas del país. "Para enfrentar esas emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo, y tantas otras, Chile necesita un Gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener. Un Gobierno de emergencia no es un eslogan, es la realidad que vamos a vivir. Es orden donde hay caos; es alivio donde hay dolor; es mano firme donde hay impunidad. Y es también esperanza real, concreta por quienes fueron ignorados por mucho tiempo”, indicó.

En su mensaje también citó al histórico político chileno Diego Portales, recordando que “nos dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente: un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad”.

Sobre este punto, agregó que “el carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste. Lo vamos a hacer. Y la autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país en esta hora así lo demanda. No para someter, sino para proteger a nuestros compatriotas”.

En materia de seguridad, Kast afirmó que el país enfrenta amenazas concretas que deben ser enfrentadas con decisión, pues "Chile hoy tiene adversarios reales y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son aquellos que votan diferente a nosotros. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones y también son quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie".

Asimismo, advirtió que su Gobierno actuará con firmeza frente a estas situaciones, porque "a esos verdaderos adversarios de Chile, les digo que no vamos a negociar, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar”.

Finalmente, el Mandatario entregó un mensaje de respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad pública, señalándoles que "queremos decir fuerte y claro a nuestros carabineros, sobre todo en este día tan doloroso; a nuestra Policía de Investigaciones; a nuestros gendarmes; a nuestras Fuerzas Armadas, que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y sobre todo la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado".

PURANOTICIA