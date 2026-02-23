Walker advierte que viaje de Kast a EE.UU. podría convertirse en “un besamanos a Trump” tras sanción a Chile

Tras la sanción de Estados Unidos, que revocó la visa a tres funcionarios del Gobierno chileno, el excanciller Ignacio Walker lanzó una advertencia y aseguró que si José Antonio Kast viaja, el próximo 7 de marzo al país del norte para participar de la cumbre ‘Shield of the Americas’, se podría convertir en “un besa manos a Trump”.

“¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a mostrar la cartilla (...) si Chile concurre como va a concurrir el 7 de marzo, junto con Javier Milei, con Nayib Bukele y otros países, tiene que tomar una definición el gobierno del presidente Kast. ¿Va a actuar autónomamente en defensa del interés de Chile y de la dignidad y autonomía o soberanía de Chile?”, se consultó Walker.

“¿O va a concurrir en un verdadero besamanos? Porque esto se puede transformar en un besamanos a Donald Trump y su política exterior, que vela por el interés nacional de Estados Unidos, “America first (Estados Unidos primero)''. Esa es la definición que va a tomar o tiene que tomar el presidente entrante, José Antonio Kast”, agregó el excanciller.

La cumbre reunirá a presidentes de distintos países de la región como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Milei (Argentina) y Bukele (El Salvador) y que podría ser el escenario para una primera reunión bilateral entre Trump y Kast.

Walker cree que la situación que podría enfrentar el futuro gobierno de Kast como “una paradoja”, dado el mensaje de Estados Unidos con la reciente sanción y las implicancias de vetar el proyecto chino.

“Es la paradoja de esto, porque Chile es una economía abierta de mercado, no puede discriminar respecto a las inversiones extranjeras. Entonces, aquí hay un proceso, una tramitación (del proyecto de China), creo que falta un informe, nada menos que de las Fuerzas Armadas, vamos a ver lo que allí ocurre", dijo.

Y luego agregó: “Creo que hay una notificación al gobierno entrante en el sentido de decir, mire, este hemisferio, el western hemisphere (hemisferio occidental), es mi zona de influencia y usted tendrá que ver y definirse con quién está, si está con los chinos o está con nosotros".

