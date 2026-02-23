Ministro Cordero refuta a Kast y afirma que “Chile no vive un gobierno de emergencia” pese al recrudecimiento delictual

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la polémica generada por el presidente electo José Antonio Kast, quien ha planteado que su futura administración enfrentará un “gobierno de emergencia”.

En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado relativizó esa afirmación y sostuvo que las condiciones actuales son mejores que las de hace cuatro años.

El debate se instaló tras la entrega del balance de delitos correspondiente a 2025, que mostró una baja en portonazos, encerronas, robos violentos y homicidios, aunque también un aumento en ilícitos vinculados al uso de armas y al tráfico de drogas.

Frente a este panorama, Cordero fue claro: “Lo que pasa es que Chile tiene datos complejos. Los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós fueron complejos en todos los ámbitos. Pero cuando uno toma los ámbitos de inmigración irregular o si vemos la dimensión de seguridad pública en su dimensión más amplia, en el fondo, no”.

El ministro marcó diferencias con el titular de Educación, Nicolás Cataldo, quien había señalado que el verdadero “gobierno de emergencia” fue el de Gabriel Boric.

“Yo creo que en esto hay que ser bien cuidadoso, porque pareciera que estos análisis, cuando se simplifican, pareciera que las condiciones fácticas en que asumen los gobiernos son exactamente las mismas. Yo creo que siempre es conveniente tener presente que uno no gobierna el país que quiere, sino el país con los problemas que tiene”, advirtió.

Cordero recordó que los años 2021 y 2022 estuvieron marcados por la pandemia y por la crisis migratoria en Venezuela, lo que transformó los conflictos internos.

“Uno puede caer siempre en la sobresimplificación y culpar a la administración anterior, al presidente Sebastián Piñera. Yo creo que las condiciones fácticas que tenía el país, a propósito de la pandemia y de la crisis migratoria en Venezuela, transformaron los conflictos”, explicó.

El ministro destacó que, frente al aumento de delitos como homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes y secuestros extorsivos, se impulsó un acuerdo político amplio.



“Chile adoptó una decisión. Esto fue acuerdo Gobierno-oposición, un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso”, señaló, destacando que se dictaron más de setenta leyes para fortalecer instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Respecto al escenario que enfrentará el próximo gobierno, Cordero fue enfático: “La realidad que va a enfrentar la administración siguiente es completamente distinta a la que tenía el país en dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Son mejores. Los números son mejores, pero los desafíos son permanentes”.

Y cerró con una advertencia sobre el uso del concepto: “Una cosa es la retórica de campaña y otra es el discurso cuando uno tiene que gestionar el Estado. El relato del gobierno de emergencia siempre es muy complejo, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista legal”.

