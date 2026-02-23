Alcaldes bajo amenaza: presidente de la ACHM alerta avance del crimen organizado y exige “fuerza de tarea” del Estado

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, advirtió hoy sobre el aumento de amenazas contra autoridades locales y la necesidad de una respuesta coordinada del Estado. “Lamentablemente cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados”, señaló, subrayando que la situación refleja “la realidad que está viviendo el país”.

En entrevista con Radio Agricultura, el edil explicó que los alcaldes y concejales, al estar en la primera línea de la gestión municipal, son quienes enfrentan mayor exposición frente a grupos delictuales. “No es nuevo, esto viene hace bastante tiempo”, insistió, agregando que el fenómeno se ha intensificado en los últimos años.

Alessandri planteó que la solución pasa por un esfuerzo conjunto: “Lo que tenemos que hacer es unirnos, es exigirle al Estado trabajar en conjunto, crear una fuerza de tarea y una planificación a corto, mediano y largo plazo en cómo combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado, combatir el sicariato”. Según el alcalde, los delitos en Chile “en los últimos 10 años han cambiado notoriamente”.

El jefe comunal identificó dos focos principales de amenazas: aquellas vinculadas a temas municipales -como las patentes de alcohol y negocios que podrían estar ligados a actividades ilícitas- y las provenientes directamente del narcotráfico. “El riesgo está cuando uno toma medidas duras, cuando uno quiere cambiar, y uno tiene que también entender que el crimen organizado, como su palabra lo dice, está muy bien organizado, y el Estado lamentablemente no está organizado”, enfatizó.

El presidente de la ACHM también destacó que las amenazas varían según la región. En el sur, dijo, se relacionan con el robo de madera; en el norte, con el narcotráfico y el ingreso irregular de drogas; y en las zonas portuarias, con delitos asociados al comercio ilícito. “Cada sector, cada localidad, cada comuna, tiene su propia realidad, tiene sus distintos fenómenos delictuales, y son muy distintos unos con otros”, explicó.

Para Alessandri, la respuesta debe ser integral y coordinada: “Nos tenemos que unir distintas instituciones para combatir el crimen organizado”. Con ello, busca instalar en la agenda nacional la urgencia de enfrentar un problema que, según advierte, afecta cada vez más a las autoridades locales en Chile.

