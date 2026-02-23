Exembajador Fernández advierte que sanción de EE.UU. deja a Chile en terreno “pantanoso”

El exembajador Samuel Fernández advirtió este lunes que el escenario al que se enfrenta Chile luego de que Estados Unidos revocara las visas de tres integrantes del actual gobierno es muy “complicado” y “pantanoso”.

En conversación con radio Agricultura, quien fuera representante permanente de Chile ante la Unesco, así como embajador y concurrente en países de Medio Oriente entre 1998 y 2007, aseveró que al estar Chile en medio de los intereses de dos grandes potencias como Estados Unidos y China, “por cierto no podíamos salir sin ninguna consecuencia”.

“Hay que tomar en consideración, algo que no hemos visto demasiado, (...) las razones del Departamento de Estado, del propio Marco Rubio. Dijeron (que el gobierno) estaba advertido desde hace bastante tiempo, comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones, y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio, (...) verdaderamente estábamos advertidos y nos metimos en un campo que es muy complicado", aseguró el exembajador.

El exembajador, analista internacional y académico, además, sostuvo que la intención de Chile de mantener el equilibrio con ambos países, enfrentados por una guerra comercial, “no ha resultado y está claro por la reacción norteamericana”.

Respecto del viaje que hará el presidente electo José Antonio Kast a la cumbre Shield of the America, que reunirá a varios mandatarios de la región, incluido el de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que es una oportunidad para “poder conversar y saber hasta dónde nos dejan los márgenes, hasta dónde podemos actuar sin buscar la pelea con ninguno de los dos (China y EE.UU.)”.

Y enfatizó que lo ocurrido es “un acto, una medida que se tomó justo golpeando a los técnicos, con o sin razón, justa o injustamente, pero es una señal. Se golpea al equipo técnico chileno, se advierte además muy claramente al equipo político que vendrá, no hay ninguna duda, y hay que ver cuáles son las dimensiones de esto. Pero entramos en un terreno muy pantanoso".

