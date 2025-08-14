Walker acusa que la UDI usa el caso de Calisto como "chivo expiatorio" y afirma que preferirían pactar con republicanos y libertarios

El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, se refirió a las horas decisivas para que su colectividad logre un acuerdo con Chile Vamos en medio de la polémica por la inclusión del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto como candidato al Senado, en medio de una investigación por corrupción en su contra.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que “es absolutamente impertinente que otros partidos nos digan qué candidatos debemos llevar. No hay nada que le impida ser candidato al diputado Calisto”.

“Si es condenado deberá dejar su cargo y si es absuelto, tendrán que pedirle perdón. Se han visto muchos casos así”, agregó.

Walker apuntó contra la UDI, partido que ha insistido en no aliarse con Demócratas si estos insisten en llevar a Calisto como candidato, afirmando que la tienda gremialista, en realidad, no estarían de acuerdo al pactar con ellos.

"La UDI nunca se ha sentido muy cómoda en un acuerdo con Demócratas. Probablemente ellos se sentirían más cómodos en un acuerdo con republicanos, con libertarios. Yo creo que lo de Calisto es un chivo expiatorio", aseguró.

Agregó que "me cuesta creer que una candidatura pueda poner en riesgo un acuerdo que es fundamental para que Evelyn Matthei pueda tener una mayoría en el Congreso".

“Confío mucho en el liderazgo de Evelyn Matthei. Es muy importante lo que nos jugamos en el país y están pendientes a que haya un acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas”, sostuvo.

“No solo nos jugamos la elección presidencial, sino que también que la oposición mantenga la fuerza en el Congreso. Estoy seguro que Miguel Ángel Calisto será mayoría nacional y que va a revertir su situación judicial”, finalizó el parlamentario.

