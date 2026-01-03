Vuelve el Tren del Recuerdo: rutas a Limache y el esperado nocturno Santiago–Temuco

El Tren del Recuerdo dio inicio este sábado a su temporada estival 2026, celebrando además 15 años de historia como uno de los panoramas turísticos más emblemáticos del país. La iniciativa busca ofrecer una experiencia única de viaje, combinando patrimonio ferroviario, turismo y paisajes inolvidables, donde el trayecto es parte fundamental del recorrido.

Durante esta temporada, el servicio contempla rutas patrimoniales entre Santiago y Limache, San Antonio, Llay Llay, Los Andes y Temuco, permitiendo a los pasajeros disfrutar del litoral central, la zona interior y el sur de Chile. En 2025, más de 29 mil personas viajaron en el Tren del Recuerdo, consolidándolo como una alternativa turística de alto interés.

La temporada comienza con la tradicional ruta Santiago–Llay Llay–Limache, que permite conectar con el tren Limache–Puerto hacia Viña del Mar y Valparaíso, ampliando las opciones de paseo. Además, se incluyen tours especiales con degustaciones de vino y almuerzos, pensados para escapadas de fin de semana y experiencias familiares.

Uno de los servicios más esperados es el regreso del Tren Nocturno Santiago–Temuco, programado a partir del viernes 9 de enero. Este recorrido atraviesa las regiones del Biobío y La Araucanía, destacando el cruce del Viaducto del Malleco al amanecer, considerado uno de los momentos más impactantes del viaje.

El Tren Nocturno cuenta con coche comedor y distintas clases de servicio, incluyendo Turista, Súper Salón y Preferente, esta última con butacas reclinables, enchufes individuales, frazadas y almohadas. Los pasajes para todas las rutas ya se encuentran disponibles, con precios desde $25.900 y descuentos por compra ida y vuelta, a través del sitio oficial del Tren del Recuerdo.

