Vuelve el feriado bancario del 31 de diciembre: bancos no atenderán al público este miércoles

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°21.791, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de diciembre, este miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias no atenderán al público.

Dicha ley repone el feriado bancario que había sido eliminada en virtud de la Ley Fintec (Ley 21.521) de 2023, según consignó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

El 1 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restableció el feriado bancario del 31 de diciembre. Con ello, la iniciativa se convirtió en ley, tras recibir 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

El fin del feriado fue criticado por sindicatos bancarios, que lo consideraron “un retroceso en vez de una modernización”. La CMF respondió que su rol fue únicamente aplicar lo que señala la Ley.

PURANOTICIA