Votos nulos y blancos alcanzaron solo el 7,06% y descartan efecto Parisi

Los votos nulos y blancos alcanzaron 948.261 sufragios de las elecciones presidenciales del domingo, lo que representó un 7,06% del total, desglosado en un 5,34% de votos nulos (782.929) y un 1,23% de votos blancos (165.332).

Según informó El Mercurio, esto es mayor que los resultados de la primera vuelta, donde los nulos y blancos alcanzaron un 3,74% (2,68% y 1,06% respectivamente), con 503.009.

Como referencia, entre la primera y segunda vuelta de 2021, los votos nulos y blancos bajaron levemente, de 1,2% a 1,1%.

Sin embargo, no se observa un traspaso de los 2,5 millones de votos que obtuvo Franco Parisi en primera vuelta, quien llamó a votar nulo y proyectaba que los votos que no marcan preferencia alcanzarían entre 12% y 18%.

Para Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno UC, “es cierto que hubo un aumento, pero los votos nulos y blancos siguen siendo bastante minoritarios y en línea con balotajes en otros países con voto obligatorio. Como referencia pensemos que en la Parlamentaria los nulos y blancos llegaron al 17% en senadores y 20% en diputados”.

Y agrego que “a fin de cuentas, son pocas las personas que invalidan su voto como forma de rechazo a la oferta presente en la papeleta; los nulos y blancos son más un fenómeno de falta de información y, por lo tanto, se manifiestan más en elecciones menos prominentes que la presidencial”

