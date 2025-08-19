Voto obligatorio: Comisión de Gobierno Interior definirá el futuro del proyecto este martes

En una sesión que se extendió por horas, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se prepara para votar este martes, y hasta su total despacho, el controvertido proyecto de ley que busca reinstaurar el voto obligatorio. La iniciativa ha generado un fuerte choque político, ya que exime a los extranjeros de las multas, a diferencia de los ciudadanos chilenos.

La oposición, a través del diputado Juan Fuenzalida (UDI), emplazó al gobierno a "no hacerle el quite" ni "dilatar" la votación de la treintena de indicaciones presentadas. Por su parte, la autora del proyecto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), pidió a las fuerzas oficialistas "no improvisar" para poder despachar la iniciativa al Senado a la brevedad.

En la vereda opuesta, el diputado socialista Daniel Manouchehri se defendió de los emplazamientos de la oposición, asegurando que las indicaciones presentadas están dentro del marco constitucional. Además, afirmó que su objetivo es rebajar las sanciones y restringir el voto de los extranjeros.

El punto álgido del debate se ha intensificado con la cifra de más de 880 mil extranjeros que, según el Servel, están habilitados para votar en las próximas elecciones. En este contexto, el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, ratificó que insistirá en la indicación que pide que la cédula de identidad debe estar vigente para que los extranjeros puedan votar.

De ser aprobado este martes, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), se comprometió a citar una sesión especial para que el proyecto pueda ser votado lo antes posible en la Sala, antes de la semana distrital, y así pasar a su segundo trámite en el Senado.

