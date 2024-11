Voto clave de Lagomarsino le entrega la presidencia de la comisión del «Caso Monsalve» a Mellado: acusó "presiones" de La Moneda

Este miércoles se constituyó la comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados para indagar el «Caso Monsalve».

El exsubsecretario del Interior se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, tras ser formalizado por la presunta violación y abuso sexual de una subordinada.

La instancia tiene por objetivo investigar las presuntas responsabilidades políticas y recabar antecedentes respecto a la información que manejaba el Ejecutivo.

Y luego de una polémica votación, el diputado Miguel Mellado (RN) será quien presida la comisión, donde fue clave el voto de Tomás Lagomarsino, quien acusó "presiones" desde La Moneda.

En su cuenta de X, el parlamentario escribió que "La Moneda me presionó para votar por Joanna Pérez en la presidencia de una Comisión Investigadora que iba a investigar el Caso Monsalve. Voté por el candidato no vinculado al Palacio La Moneda. “Nadie está por sobre la Ley” ni la acción fiscalizadora de la Cámara".

Luego en un punto de prensa, el legislador del Partido Radical defendió su voto con el que finalmente fue electo su colega de Renovacion Nacional y no así la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

Fundamentó que la parlamentaria “era la candidata de los integrantes oficialistas” y que “si La Moneda me está pidiendo que vote por Joanna Pérez y La Moneda es la que va a ser investigada (...) creo que no debió haberse metido La Moneda”.

Consultado respecto al por qué optó por el diputado Mellado en la segunda votación y no por Pérez, señaló que “tenemos un caso que es muy grave y que tiene que ser investigado a fondo y sin existir un manto de duda que se va a esconder información bajo la información. Y aquello solamente lo puede dar un nombre de la oposición y, obviamente, no un nombre oficialista”.

“Todos los integrantes, salvo yo, del oficialismo votaron por la diputada Joanna Pérez y, por tanto, era el nombre del oficialismo. Y el diputado Miguel Mellado era el nombre de la oposición. A mí me hubiera encantado votar, sea por la diputada Sofía Cid, Flor Weisse, Gloria Naveillán, incluso por la misma Joanna Pérez o Carla Morales, si es que hubieran sido el nombre de la oposición. Porque creo que esto tiene que ser investigado a fondo sin ocultar nada bajo la alfombra”, complementó.

Asimismo, ante la precisión que la diputada Pérez no pertenece al oficialismo, señaló que “no, pero era la candidata de los integrantes oficialistas” y agregó que “estoy diciendo que se tiene que generar una garantía. Eso lo da obviamente una persona que está en la antípoda del oficialismo, que es la oposición. Y evidentemente allí la diputada Joanna Pérez contó con los votos del oficialismo, salvo el mío. Es lógico y evidente”.

De igual forma, indicó que “hoy se me acercó la diputada Gloria Navellán en la mañana. Me pidió votar por Miguel Mellado, producto de que ella había votado por mí cuando yo fui presidente de la Comisión Investigadora del Megaincendio. Me pareció razonable. Le dije que sería lo ideal que no fuera Miguel Mellado, sino que fuera Flor Weisse, Sofía Cid, Carla Morales o la misma Joanna Pérez que sea el nombre de la oposición. Finalmente las cosas son así”.

“A mí me da garantías alguien que esté respaldado por los votos de la oposición, no sé si me explico. Porque aquí se mantienen equilibrios y hoy tenían que estar para que esta Comisión Investigadora estuviera en manos de la oposición. Eso para que nada estuviera escondido. Pudiera haber sido Pérez, Mellado, Navellán, Morales, Cid, etc. Pero obviamente los votos del oficialismo estuvieron con Pérez y los votos de la oposición estuvieron con Mellado”, agregó.

En este mismo contexto, se le pidió profundizar respecto a las garantías que entrega la oposición, considerando que como diputado oficialista presidió la Comisión Investigadora del Megaincendio.

Sobre esto, respondió que “fui muy profesional, y lo dijeron tanto diputados oficialistas como de oposición en aquel entonces. De hecho, recibí felicitaciones el último día de la Comisión Investigadora, tanto de un lado como de otro. Obviamente, una cosa es algo que revierte responsabilidad en la Conaf o en Senapred. Pero otra cosa es algo que está alojado en la misma Moneda”.

“Es decir, tampoco voy a desconocer que hasta último minuto tenía whatsapps de distintos lados diciéndome que votara por Joanna Pérez. Esos whatsapps no venían desde la oposición, venían desde La Moneda. Hasta el último minuto estaban tratando que yo votara por Joanna Pérez. Entonces, ¿qué garantía me puede dar?”, transparentó.

A lo anterior, agregó que “tampoco es que el diputado Mellado me dé toda la confianza. Tengo que ser honesto, porque también no es muy bueno lo que él hizo de filtrar un audio. Pero si La Moneda me está pidiendo que vote por Joanna Pérez, y La Moneda es la que va a ser investigada, ¿qué confianza me da Joanna Pérez?”.

“Yo creo que no debió haberse metido La Moneda”, sostuvo el parlamentario radical.

Por otra parte, respecto al mandato de la Comisión, comentó que este “no es investigar ni la violación ni el abuso sexual. El mandato es investigar las actuaciones en torno a los hechos que ocurrieron. Obviamente, el uso indebido del sistema de inteligencia, el uso indebido de recursos fiscales, como el avión que llevó al exsubsecretario a la región del Bío Bío, entre todo eso”.

Consultado por quiénes estima que deberían asistir a la instancia, señaló que “todavía no he tomado esa decisión de quiénes proponer e invitar, pero creo que los 12 integrantes antes de la Comisión van a proponer suficientes nombres para que asistan”.

“Obviamente los voy a escuchar atentamente y voy a votar las conclusiones, recomendaciones y responsabilidades en función de lo que vaya escuchando y la opinión propia que me vaya haciendo”, concluyó.

PURANOTICIA