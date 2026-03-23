Volvieron los "alunizajes": banda perpetró violento saqueo a perfumería de Providencia

Tras estrellar un vehículo contra la mampara de una perfumería, una banda delictual saqueó y perpetró un millonario robo bajo el método del "alunizaje" en Providencia.

El asalto afectó al local Sairam, ubicado en Av. Providencia con Guardia Vieja, hasta donde llegaron los antisociales a bordo de dos o tres vehículos, uno de ellos robado.

Este último fue estrellado por los antisociales contra la mampara en dos oportunidades. Luego sustrajeron valiosos perfumes y se dieron a la fuga.

Para facilitar su huída, cruzaron el vehículo robado en medio de la calle.

Sobre lo ocurrido, la capitán Jéssica González, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, indicó que el vehículo con encargo por robo "habría sido utilizado para romper la mampara metálica de la perfumería".

Agregó que "descienden aproximadamente cinco individuos, ingresando a la perfumería para sustraer diversas especies desde el interior".

PURANOTICIA