Vodanovic responde a vocera (s) de Gobierno tras críticas al PC por chats de Cariola: "Ojalá peleara con la derecha y no con el PS"

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió a las críticas de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien cuestionó la postura del Partido Comunista frente al Gobierno.

La senadora señaló que las críticas dentro de chats filtrados de la diputada Karol Cariola con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, "se condice con la opinión que el PC ha tenido con el gobierno".

Ante esto, la secretaria de Estado destacó la importancia de la unión entre el Ejecutivo y la coalición de partidos gobernantes, incluyendo al PC, y expresó que los hechos “hablan por sí mismos”.

Y en un tono molesto, Vodanovic reprochó a Etcheverry, señalando que, en lugar de confrontar al PS, debería enfocarse en la derecha.

“Ojalá la vocera se dedicara a pelear con la derecha y no con el Partido Socialista. Yo hubiese esperado que me felicitara por la gran votación que obtuve ayer, la movilización y la lealtad que ha tenido el PS con el Gobierno (…) El Presidente me llamó, pero la vocera me pegó”, sostuvo.

Luego ahondó diciendo que ¿cómo no me va a molestar? No es algo personal, de partida la gente se hace cargo de un titular, los parlamentarios, la vocera, nadie lee ni escucha las entrevistas que uno da, sino que salen a reaccionar cuando pierden la maravillosa oportunidad de guardar silencio".

Pero, la vocera (s) de Gobierno restó dramatismo a la situación, destacando que las diferencias dentro de la coalición fortalecen el debate político y la búsqueda de acuerdos. Afirmó que el PS ha sido un aporte clave, al igual que el PC y el Frente Amplio.

"Yo creo que se ha dicho mucho en las últimas horas respecto de esta materia. Esta es una coalición donde existen diferencias de opinión, las han existido siempre, y esas diferencias de opinión dan lugares a debates, a conversaciones que, creo en mi opinión, robustecen la forma en cómo hacemos política y la posibilidad de llegar a acuerdos en distintas materias”, explicó.

“Eso se demuestra en los resultados que hemos tenido como gobierno con una coalición donde participan distintos partidos, donde por supuesto el Partido Socialista ha sido un tremendo aporte, el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos los partidos de la coalición”, añadió.

“Las diferencias de opinión son parte de la naturaleza de cómo somos, de lo que somos como coalición, y como lo dijimos ayer, no es algo que temamos, ninguno de los que participamos de esta coalición, sino que, al revés, es algo que nos fortalece como coalición democrática”, insistió.

Consultada por la recriminación de Paulina Vodanovic al no haber saludado su victoria en las elecciones del PS del fin de semana, la vocera (s) afirmó que “creo que no vale la pena polemizar sobre este punto".

“Hoy día estamos en momentos que son importantes para el Partido Socialista, que tuvo una elección con una alta participación, y eso por supuesto es bueno, porque cuando los partidos se fortalecen, la democracia se fortalece, en un tercer año de gobierno que empieza con muy buenos resultados, con resultados económicos hoy día que nos tienen que poner felices y que son el resultado, insisto, del trabajo de todas las personas que somos parte del gobierno”, cerró.

